24 Канал зібрав кілька цікавих варіантів домашнього декору, який можна зробити своїми руками без особливих витрат. За допомогою цих ідей ви зможете створити власний стиль, виявити індивідуальність та креативність.

До теми Аксесуари у вітальню: 5 ідей доповнення інтер'єру

Декоративна таця

Така таця стане гарним місцем зберігання для прикрас, аромадифузорів або свічок. Для цього виробу вам знадобляться палички для суші, щільний картон чи фанера, джутова нитка та клей. Палички необхідно буде розрізати навпіл, а з картону чи фанери вирізати коло, необхідного вам розміру. Далі невеличкі палички, що у вас вийшли, слід буде приклеїти до кола так, щоб утворився своєрідний паркан. Коли конструкція висохне, її можна оздобити джутовою ниткою. Достатньо буде приклеїти нитку по периметру, але також можна зробити більш вишуканий дизайн облітаючи її так, як показано на відео.

Кошик із тканини

Дроти, різні побутові дрібнички, косметика, засоби для прибирання — усе це перестане займати забагато місця завдяки цьому цікавому варіанту саморобного органайзера. Для його виготовлення треба взяти шматок тканини необхідного вам розміру. Від ширини та довжини, яку оберете, залежатиме і розмір кошика. Далі її необхідно скласти так, як показано на відео. Зафіксувати усе разом можна буде за допомогою клею чи ниток.

Свічник з пластикових склянок

Пластикові стаканчик, що не використовуються, можна знайти в кожному домі. Однак нарешті їх можна перетворити на щось корисне, наприклад, на цікавий свічник. Для цього два стаканчики необхідно склеїти між собою основами. Готову конструкцію слід прикрасити. Це можна зробити за допомогою паперових трубочок, як на відео, або використати джутову нитку чи інші матеріали.

Головне — перекрити місце з'єднання стаканчиків стрічкою. До речі, до неї також можна додати сухоцвіти. Коли усе буде готово, залишиться лише поставити свічку в стаканчик.