Іноді хочеться змінити інтер'єр, проте кожного разу робити ремонт за своєю забаганкою не вийде. Про те, як це зробити стильно та недорого – у тексті 24 Каналу.

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Мідна стрічка замість латуні

Латунні профілі чи смуги використовують у декорі стін. Блискуче оздоблення має дуже красивий та дорогий вигляд, але стільки ж коштує.

Дизайнери переосмислили тренд та замінили латунні профілі на мідну самоклейну стрічку, яку зазвичай використовують для запобігання статиці під ламінатом. Спочатку стіну вирівнюють і фарбують у потрібний колір. Після цього роблять розмітку необхідного малюнка, з допомогою канцелярського ножа стрічку наносять на стіну та підрізають за розміром.

Великий формат у малій кімнаті

Щоб розширити простір, є два простих прийоми. Перший – розмістити в кімнаті дзеркала у висоту приміщення, щоб візуально змінити форму кімнати. Другий – зробити акцентні лінії з контрастного матеріалу.

Гіпсокартон як альтернатива стінових панелей

Ще один простий та доступний прийом – використання гіпсокартону замість стінових панелей. Зазвичай будівельники ретельно затирають стики листків, щоб отримати ідеально рівну поверхню. Але якщо перетворити цей недолік у перевагу, то вийде ефективний спосіб декорування, який пасуватиме як до класичного, так і до сучасного інтер’єру.

У цьому разі для вирівнювання стін беруть не стандартні листки гіпсокартону, а вузькі. Якщо розмістити їх на відстані трьох міліметрів один від одного, то вертикальні зазори створять ефект стінових панелей.

Керамограніт на стіні у вітальні

Якщо у вас є довга стіна, яку не хочеться повністю заставляти меблями, а відчуття пустки вам не подобається, зверніть увагу на керамограніт. Щоб виділити частину стіни, обирайте фактурний матеріал, який контрастуватиме з іншим оздобленням. Таке рішення буде вдалим у сучасному інтер'єрі чи у квартирі в екостилі.

Різні фасади та нестандартний фартух на кухні

Ще один спосіб розвантажити кухню візуально – використати різні фасади. А також прийом, який застосовують провідні виробники кухонь, – це оформлення фартуха: тепер він вийшов за межі верхніх та нижніх шаф і став своєрідним тлом для кухонних меблів.