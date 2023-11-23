У коридорі люди не проводять багато часу, проте він створює певне враження про решту квартири. Про те, як облаштувати цей простір – читайте у тексті 24 Каналу.

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Декор для коридору

Для ключів і дрібних деталей обов’язково треба придбати полицю або столик. Цю функцію може виконувати й поверхня полиці для взуття. Крім цього, варто купити дзеркало й пуф для сидіння.

Світло

Не варто в коридорі обмежуватися точковим стельовим світлом. У цій кімнаті можна експериментувати з додатковим освітленням. Простір коридору сам собою темний, адже дуже часто у ньому нема вікон, тому саме тут доречно застосовувати додаткове світло.

Основні меблі для коридору

Шафа – основна покупка серед меблів у коридор. Фахівці рекомендують робити її до стелі, а внизу залишити ніші для взуття, наприклад, або для сидіння. Таке рішення є зручним і функціональним та має стильний вигляд.

Покриття на підлогу

Якщо по всій квартирі паркет, то для коридору однозначно краще обрати плитку. Тому що паркет у коридорі швидко подряпається від піску. Також враховуйте, що зараз дуже багато варіантів ламінату, серед яких є й водостійкі моделі, то й ламінат буде практичним для коридору.

Колір стін

Коридор – це зона, де люди проводять мало часу, тому яскравий колір не набридне, але вразить. Це не спальня, яку краще зробити затишною та більш нейтральною за кольором, тож у коридорі кольорові стіни будуть доречними.