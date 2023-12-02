Дитина повинна мати свій особистий прості. Про те, як його облаштувати – читайте у тексті 24 Каналу.

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Зонування

У дитячій кімнаті є три головні зони: зона для відпочинку, зона для навчання / роботи й ігрова зона. Треба врахувати, що дитині потрібно багато місця для ігор. До неї будуть приходити друзі, вони можуть грати у твістер, Lego й інші ігри, для яких потрібно багато простору.

Ергономіка

Коли плануєте дитячу кімнату, треба розуміти, скільки років ви збираєтеся жити в цій квартирі. Це допоможе потенційно врахувати, які етапи життя дитини пройдуть у цій кімнаті. Якщо ви збираєтеся жити у цьому помешканні до 16-річчя дитини, то потрібно врахувати це в проєктуванні.

При проєктуванні дитячої кімнати немовляти потрібно обов’язково наперед подумати про організацію простору для підлітка. Продумайте наперед розміщення великих меблів, ліжка з оптимальним розміром 1400х2000 міліметрів та електрофурнітури.

Краще зробити простір дитячої кімнати максимально вільним і не захаращувати його меблями.

Стіл краще розмістити як можна ближче до вікна. Також треба взяти до уваги, з якої сторони буде джерело світла.

Підлога

Підлога не відіграє особливої ролі, тому краще робити таку ж покриття, як і у решті будинку.

Кольори

Краще робити цілісну кольорову гаму у квартирі, щоби кольори в дитячій кімнаті були максимально наближені до загальної кольорової гами помешкання.

Якщо ви клеїте дитячі шпалери з сонечками та пташками, їх треба буде змінювати, коли дитина підросте, адже підліток не схоче жити в кімнаті з дитячими шпалерами. У крайньому разі допускається клеїти шпалери, але обирайте ненав'язливі, прості патерни. Ідеальний варіант – унісекс патерни.

Коли дитина маленька, краще фарбувати стіни в нейтральні кольори. Потім можна просто перефарбувати їх у колір, який подобається дитині. Це набагато легше, ніж переклеювати шпалери.

Якщо є бажання, можна зонувати кімнати за допомогою кольору стін або шпалер. Наприклад, наклеїти шпалери з цікавим патерном на стіні біля ліжка. У робочій зоні краще не робити стіни з ритмованими патернами, оскільки вони можуть відволікати дитину від навчання або навіть заважати, коли вона пише або малює.

Меблі

Обирайте меблі з екологічних матеріалів. Дитячій кімнаті підійдуть меблі з масиву дерева або МДФ, уникайте ДСП.