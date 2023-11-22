Діти надають перевагу комп'ютерним іграм, однак таке дозвілля їм теж може сподобатись. про те, у які ігри можна пограти з дитиною за допомогою паперу та ручки або олівця – читайте на 24 Каналу.

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"Стовпчики"

Вам також може знадобитися лінійка, однак не обов'язково.

Для того, щоб грати потрібно розділити аркуш на кілька вертикальних смуг, зверху позначити "шапку" горизонтальною лінією. В отримані верхні розділи таблиці випишіть категорії для яких ви будете придумувати слова. Це може бути будь-що.

Наприклад: "жіночі імена", "чоловічі імена", "географічні назви", "тварини", "рослини»" "назви книг". У кожного учасника гри (а їх може бути скільки завгодно, починаючи від двох) повинен бути такий листок.

Учасники вибирають літеру – можна домовитися, а можна вибрати за допомогою генератора випадкових чисел. Далі потрібно засікти час. Далі усе залежить від ерудованості та швидкості реакції гравців. За цей час у кожну з категорій потрібно вписати якомога більше слів на ту літеру, яку ви раніше визначили. Коли гра закінчується, усі учасники звіряють свої слова. Однакові слова викреслюють. У кого залишилося більше не викреслених слів, той переміг.

"Слова зі слова"

Усі учасники гри виписують собі довге слово, яке обирають заздалегідь. Важливо, щоб слово було дійсно довгим: що більше в ньому букв, то більше слів ви зможете скласти. Спробуйте для початку слово "електроенцефалограма" або, наприклад, "фантасмагорія".

Далі все просто: ви засікаєте час і намагаєтеся скласти якомога більше слів з тих літер, з яких складається довге слово.

Виписувати можна тільки загальні іменники. Після того як час вийшов, хтось зачитує свій список, а інші викреслюють слова, які збігаються. У кого більше залишилося, той переміг.

"Сонечко сходить"

Найпростіше грати удвох. Перший гравець загадує слово і під кожну літеру цього слова малює клітинки. У першу й останню вписує літери, щоб було простіше відгадувати. Другий гравець пропонує інші літери, які, на його думку, можуть входити в це слово.

Із кожною помилкою перший гравець повинен намалювати одну із частин "сонечка" – коло, промінці, очі, ніс, рот. Готова картинка означає, що другий гравець програв.

"Майже Скрабл"

Потрібно взяти аркуш в клітинку.

Намалюйте квадрат 5×5 клітинок. У середину впишіть слово з п’яти букв (наприклад, "казан"). Наступний гравець підставляє літеру так, щоб вона стикалася з уже написаним словом. При цьому повинно вийти нове слово. Наприклад, якщо над буквою "а" ви напишете букву "ф", то у вас вийде нове слово – "фазан".

Скільки букв у придуманому вами слові, стільки очок ви й заробляєте. Що довше слово з уже існуючих букв ви придумаєте, то більше у вас очок. Гра закінчується, коли закінчуються клітинки або слова, які можна придумати.

Виграє той, у кого більше очок.

"Стікери на лоб"

Вам знадобляться паперові стікери, ручка або взагалі нічого.

У гри є два варіанти.

У першому грають від трьох осіб і більше. Усі приклеюють наліпки собі на лоб. Кожен пише сусідові ім'я якогось персонажа, знаменитості або знайомого. Важливо, щоб це була жива істота (хай навіть вигадана). Людина не бачить, що написано в неї на лобі.

Кожен з гравців ставить запитання про свого персонажа. Якщо він отримує позитивну відповідь, він продовжує ставити питання. Якщо негативну – хід переходить до іншого гравця. Виграє той, хто першим вгадав свого персонажа.

У другому варіанті можуть грати двоє людей. Один гравець стає ведучим і загадує персонажа. Інший повинен поставити й вибудувати 15 запитань так, щоб з їхньою допомогою повністю вгадати героя. Якщо вийде вгадати персонажа за меншу кількість питань – добре. А ось якщо в 15 питань ви не вкладетеся, значить, програли.