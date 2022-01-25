Поки всі захоплювались перевтіленням Леді Гаги у Патрицію Реджані, пари з інстаграму вміло повторювали образи головної героїні з фільму. Редакція Life24 підготувала неймовірну фотодобірку.

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Як користувачі інстаграму повторювали образ Леді Гаги

25 листопада 2021 року відбулась довгоочікувана прем'єра фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі". Сюжет заснований на реальних подіях та розповідає історію сім'ї Ґуччі, яка створила велику модну імперію у 1921 році. Ця стрічка – унікальне поєднання гламуру, моди та трагедії, що спіткала засновників бренду.

Леді Гага зіграла роль легендарної Патриції Реджані, яка назавжди змінила долю модного дому. Вона не лише змогла перевтілитись у жадібну та холоднокровну світську левицю, але й створила своїми образами цілий культ. Героїня Патриція Реджані – це своєрідне втілення історія моди, яка тривала майже 10 років.



Леді Гага у ролі Патриції Реджані / Фото Планета кіно

Перший кадр із фільму миттю розлетівся соцмережами. Найбільшого галасу наробило фото Леді Гаги та Адама Драйвера у горах, яке актриса опублікувала одночасно із кіновиробниками. Образ Патриції Реджані став вмілим втілення розкоші 80-х років. Тоді переважала мода на масивні важкі прикраси: великі сережки, багато перснів та багатошарові кольє. Тож вмілий ювелірний блиск допоміг розрити тенденції тієї епохи.

Зануритись у 1980-ті захотіли і деякі користувачки інстаграму. Вони одні за одними вміло повторювали образ Леді Гаги.

Неймовірні інтерпретації образу Леді Гаги



Відтворили образ Леді Гаги і Адама Драйвера / Фото з інстаграму



Яка вміла інтерпретація / Фото з інстаграму



Втілення шику 1980-х / Фото з інстаграму



Мода на масивні прикраси у 80-х / Фото з інстаграму



Спробували перевтілитись у Патрицію та Мауріціо Ґуччі / Фото з інстаграму

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Культовий образ головних героїв фільму "Дім Ґуччі" / Фото з інстаграму



Пара оригінально помінялась ролями / Фото з інстаграму



Стильна інтерпретація образів головних героїв / Фото з інстаграму