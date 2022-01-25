Пока все восхищались перевоплощением Леди Гаги в Патрицию Реджани, пары из инстаграма умело повторяли образы главной героини из фильма. Редакция Life24 подготовила невероятную фотоподборку.
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Как пользователи инстаграма повторяли образ Леди Гаги
25 ноября 2021 состоялась долгожданная премьера фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает историю семьи Гуччи, которая создала великую модную империю в 1921 году. Эта лента – уникальное сочетание гламура, моды и трагедии, что постигла основателей бренда.
Леди Гага сыграла роль легендарной Патриции Реджани, которая навсегда изменила судьбу модного дома. Актриса не только смогла превратиться в жадную и хладнокровную светскую львицу, но и создала своими образами целый культ.
Леди Гага в роли Патриции Реджани / Фото Планета кино
Первый кадр с фильму мгновенно разлетелся соцсетями. Наибольшую шумиху сделало фото Леди Гаги и Адама Драйвера в горах, которое актриса опубликовала одновременно с производителями кино. Образ Патриции Реджани стал умелым воплощением шика 80-х годов. Тогда преобладала мода на массивные тяжелые украшения: большие серьги, много колец и многослойные колье. Так что умелый ювелирный блеск помог разрыть тенденции той эпохи.
Погрузиться в 1980-е захотели и некоторые пользователи инстаграма. Они одна за другой умело повторяли образ Леди Гаги.
Невероятные интерпретации образа Леди Гаги
Воспроизвели образ Леди Гаги и Адама Драйвера / Фото с инстаграма
Умелая интерпретация / Фото с инстаграма
Воплощение шика 1980-х / Фото с инстаграма
Мода на массивные украшения в 80-х / Фото с инстаграма
Попробовали превратиться в Патрицию и Маурицио Гуччи / Фото с инстаграма
Культовый образ главных героев фильма "Дом Гуччи" / Фото с инстаграма
Пара оригинально поменялась ролями / Фото с инстаграма
Стильная интерпретация образов главных героев / Фото с инстаграма