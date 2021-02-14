В індійському місті Ченнаї пара закоханих програмістів вирішила поєднати свої серця у нетрадиційний спосіб. Вони занурилися під воду біля узбережжя Ніланкараї, де на 20-метровій глибині провели індуїстський шлюбний ритуал.

На церемонію одруження наречена на ім'я Света вдягнула традиційне індійське сарі, а наречений Чіннадурай – дхоті. Для зручності краї одягу були закріплені липучками.

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Дату одруження визначила природа

До останнього дня наречені не знали дати свого весілля, адже все залежало від погоди та океанічних течій. Навіть запрошення гості отримали з пустою графою. Коли вранці дайвери підтвердили, що води достатньо спокійні для занурення, про це відразу повідомили усім.

Це була традиційна церемонія одруження, тільки вона була під водою. Ми занурились у сприятливий час вранці, обмінялися вінками та зв’язали таалі до 7:30 ранку за вказівкою нашого священника,

– розповів наречений Чіннадурай.



В Індії пара одружилася під водою / Фото Іndia



В Індії пара одружилася під водою / Фото Іndia

Наречена вчилася пірнати

Якщо наречений ліцензований аквалангіст, то нареченій довелося готуватися до підводної церемонії. Вона почала курс підводного плавання за місяць до вінчання.

Я дуже хвилювалася, як і мої батьки. Але з нами були 8 дайверів. Це було захоплююче,

– поділилася враженнями наречена.



В Індії пара одружилася під водою / Фото Іndia

Церемонію зняли на відео. На березі молодят зустріли родичі, які привітали їх, перш ніж вони продовжили інші ритуали.

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