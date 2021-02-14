В Індії закохані одружились під водою – відео шлюбної церемонії
В індійському місті Ченнаї пара закоханих програмістів вирішила поєднати свої серця у нетрадиційний спосіб. Вони занурилися під воду біля узбережжя Ніланкараї, де на 20-метровій глибині провели індуїстський шлюбний ритуал.
Джерело:The times of India
На церемонію одруження наречена на ім'я Света вдягнула традиційне індійське сарі, а наречений Чіннадурай – дхоті. Для зручності краї одягу були закріплені липучками.
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Дату одруження визначила природа
До останнього дня наречені не знали дати свого весілля, адже все залежало від погоди та океанічних течій. Навіть запрошення гості отримали з пустою графою. Коли вранці дайвери підтвердили, що води достатньо спокійні для занурення, про це відразу повідомили усім.
Це була традиційна церемонія одруження, тільки вона була під водою. Ми занурились у сприятливий час вранці, обмінялися вінками та зв’язали таалі до 7:30 ранку за вказівкою нашого священника,
– розповів наречений Чіннадурай.
В Індії пара одружилася під водою / Фото Іndia
В Індії пара одружилася під водою / Фото Іndia
Наречена вчилася пірнати
Якщо наречений ліцензований аквалангіст, то нареченій довелося готуватися до підводної церемонії. Вона почала курс підводного плавання за місяць до вінчання.
Я дуже хвилювалася, як і мої батьки. Але з нами були 8 дайверів. Це було захоплююче,
– поділилася враженнями наречена.
В Індії пара одружилася під водою / Фото Іndia
Церемонію зняли на відео. На березі молодят зустріли родичі, які привітали їх, перш ніж вони продовжили інші ритуали.
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