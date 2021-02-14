В Индии влюбленные поженились под водой – видео брачной церемонии
В индийском городе Ченнаи пара влюбленных программистов решила соединить свои сердца нетрадиционным способом. Они погрузились под воду у побережья Ниланкараи, где на 20-метровой глубине провели индуистский брачный ритуал.
Источник:The times of India
На церемонию бракосочетания невеста по имени Света надела традиционное индийское сари, а жених Чиннадурай – дхоти. Для удобства края одежды были закреплены липучками.
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Дату бракосочетания определила природа
До последнего дня молодожены не знали дату своей свадьбы, так как все зависело от погоды и океанических течений. Даже приглашение гости получили с пустой графой. Когда утром дайверы подтвердили, что воды достаточно спокойны для погружения, об этом сразу сообщили всем.
Это была традиционная церемония бракосочетания, только она была под водой. Мы погрузились в благоприятное время утром, обменялись венками и связали таали до 7:30 утра по указанию нашего священника,
– рассказал жених Чиннадурай.
В Индии пара поженилась под водой / Фото Іndia
В Индии пара поженилась под водой / Фото Іndia
Невеста училась нырять
Если жених лицензированный аквалангист, то невесте пришлось готовиться к подводной церемонии. Она начала курс подводного плавания за месяц до венчания.
Я очень волновалась, как и мои родители. Но с нами были 8 дайверов. Это было захватывающе,
– поделилась впечатлениями невеста.
В Индии пара поженилась под водой / Фото Іndia
Церемонию сняли на видео. На берегу молодоженов встретили родственники, которые поздравили их, прежде чем они продолжили другие ритуалы.
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