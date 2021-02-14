В индийском городе Ченнаи пара влюбленных программистов решила соединить свои сердца нетрадиционным способом. Они погрузились под воду у побережья Ниланкараи, где на 20-метровой глубине провели индуистский брачный ритуал.

На церемонию бракосочетания невеста по имени Света надела традиционное индийское сари, а жених Чиннадурай – дхоти. Для удобства края одежды были закреплены липучками.

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Дату бракосочетания определила природа

До последнего дня молодожены не знали дату своей свадьбы, так как все зависело от погоды и океанических течений. Даже приглашение гости получили с пустой графой. Когда утром дайверы подтвердили, что воды достаточно спокойны для погружения, об этом сразу сообщили всем.

Это была традиционная церемония бракосочетания, только она была под водой. Мы погрузились в благоприятное время утром, обменялись венками и связали таали до 7:30 утра по указанию нашего священника,

– рассказал жених Чиннадурай.



В Индии пара поженилась под водой / Фото Іndia



В Индии пара поженилась под водой / Фото Іndia

Невеста училась нырять

Если жених лицензированный аквалангист, то невесте пришлось готовиться к подводной церемонии. Она начала курс подводного плавания за месяц до венчания.

Я очень волновалась, как и мои родители. Но с нами были 8 дайверов. Это было захватывающе,

– поделилась впечатлениями невеста.



В Индии пара поженилась под водой / Фото Іndia

Церемонию сняли на видео. На берегу молодоженов встретили родственники, которые поздравили их, прежде чем они продолжили другие ритуалы.

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