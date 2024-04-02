Хейтери порівнюють її із зомбі: жінка зробила 43 пластичні операції, щоб перетворитися на Барбі

Іракська ведуча, акторка та блогерка Далія Наїм наважилась зробити 43 пластичні втручання, щоб наблизити свою зовнішність до ідеалу краси. Жінка прагне бути схожою на Барбі.

Як інфлюенсерка виглядає після своїх трансформації та які реакції у соцмережах викликає її зовнішність, розповідаємо далі.

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Як виглядає "іракська Барбі"

30-річна телеведуча та акторка Далія Наїм з Багдада, також відома як "іракська Барбі", здобула світову популярність завдяки своїй незвичній зовнішності. Жінка має мільйонну аудиторію підписників в соцмережах, де регулярно демонструє свої трансформації.

Для того, щоб максимально наблизитися до свого ідеалу краси, блогерка зробила 43 пластичні операції, зокрема збільшила губи філерами, вставила імпланти в груди та перенесла ринопластику для корегування форми носа.

Тепер Далія часто знімається в різноманітних п'єсах та рейтингових телевізійних шоу в себе на батьківщині, незмінно граючи роль типової ляльки Барбі.

Як виглядає жінка: дивіться фото

Водночас ставлення підписників до метаморфоз моделі дуже неоднозначне: поряд із захопленими відгуками трапляються й критичні коментарі.

Дехто з хейтерів називає жінку "диявольською Барбі" та порівнює її зовнішність із зомбі, закликаючи шукати "порятунку від Бога".

Однак блогерка на це не зважає. На одному з опублікованих в інстаграм роликів вона позує поруч зі своїм візажистом, який засипає клієнтку компліментами: "Ти виглядаєш такою красивою, моя люба, як Барбі".