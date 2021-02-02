Від вуличного музиканта до найвідомішого винного блогера: історія успіху Мадлен Пакетт

Мадлен Пакетта – музикантка і графічна дизайнерка, але нас вона цікавить в першу як успішна винна блогерка, авторка блогу Wine Folly і книг-бестселерів, присвячених вину.

Джерело: фейсбук Сомельє в зелених штанях

Блог Wine Folly був представлений на суд читачів 25 грудня 2011 року і завдяки вдало підібраній інформації, яскравим ілюстраціям і ємкій інфографіці від дійсно підірвав Інтернет!

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Хто ж вона така

Мадлен Пакетт виросла в Орегоні, у 16 років із мрією потрапити в музичну індустрію переїхала до Лос-Анджелеса і стала вчитися у Каліфорнійському університеті мистецтв.

Вивчення мистецтв дуже допомогло їй у створенні ілюстрацій для свого блогу / Фото інстаграм Мадлен Пакетт

Вивчала образотворче мистецтво і музичну композицію, отримала ступінь бакалавра у 2005 році. Як і багато хто зі студентів, намагалася заробляти на життя різними способами – від музичних імпровізацій на вулиці до миття посуду у барі. Згодом Мадлен розповідатиме, що саме робота у барі викликала в неї бажання займатися вином.

У рік закінчення університету батько подарував їй до дня народження підписку на винний клуб.

Я щомісяця з нетерпінням чекала, коли мої дві пляшки прийдуть, і щоразу це було відкриттям,

– каже Мадлен.

Мадлен завжди була справжньою фанаткою вина / Фото інстаграм Мадлен Пакетт

Після університету вона три роки працювала графічним дизайнером і, як пише у блозі, знаходила натхнення у вині (всі ми так інколи робимо!)

Доленосна зустріч

У 2008 році Мадлен звільнили. Засмучена дівчина зайшла до бару, щоб втішитись келихом вина, не підозрюючи, що це змінить її життя. Юнак за стійкою, з яким вона розговорилася, виявився власником бару. Він зацікавився її знаннями вина і запропонував угоду: якщо Мадлен проштудіює винну енциклопедію Сотбі, він запропонує їй роботу у барі.

Так Мадлен Пакетт стала барменом, познайомилась з дистриб'юторами вина і почала вдосконалювати свої знання.

З чого почався блог

У 2010 році Мадлен Пакетт поїхала до Сіетла, щоб отримати сертифікат сомельє, і закохалася у це місто, хоча збиралася оселитися у Нью-Йорку. У 2011 разом з двома друзями починає вести свій блог Wine Folly – видання, в якому мало літер, але багато інфографіки та яскравих малюнків.

Вона створює неймовірні інфографіки / Фото інстаграм Мадлен Пакетт

"Я наочна людина. Мені простіше розповідати свої історії візуально", – говорить Мадлен і створює свої творчі схеми, які допомагають читачам успішно подорожувати країною вин.

Ось один із "винних путівників" Мадлен:

Сама Пакетт каже, що використовує багато ресурсів для створення свого унікального контенту – як зі старої колекції книжок про вино її діда, так і зі статистики, яку відстежує по всьому світу.

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Мадлен, яку друзі називають "винним євангелістом серед хіпстерів", розповідаючи про вино, часто проводить цікаві аналогії і уникає пафосно-витончених порівнянь.

Так в одній зі статей вона пише, що великі вина – як Porsche й Bugatti серед інших автомобілів. "Їхня історія – про споживачів, а не про вино. Таке вино не для щоденного задоволення. Його купують, щоб похизуватись, хоча іноді навіть не розуміють смаку і не відчувають різниці зі звичайними винами."

Мадлен дійсно весело і доступно розповідає про вино / Фото інстаграм Мадлен Пакетт

І погодьтесь, щоб дійсно відчути нюанси вина у пляшці за декілька сотень євро, треба мати неабиякий досвід дегустацій. Новачок, на жаль, навряд чи здатен оцінити видатне вино.

Бажаємо вам чудових вин, які ви точно зможете оцінити, та доступної інформації про них.