Науковці досліджували взуття, яке знайшли у будинку Мікеланджело після його смерті у 1564 році. Це одна пара шкіряних тапочок і ще один капець, який залишився без свого супутника після того як його вкрали у 1873 році.

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Взуття, яке зараз зберігають у музеї Флоренції Каза Буонарроті, дослідники приписують Мікеланджело на основі їх стилю та матеріалу. І хоча капці ніколи не піддавали радіовуглецевому аналізу, щоб не пошкодити їх, експертка з історичних костюмів Еліза Тозі Бранді з Болонського університету підтвердила, що ці якості взуття дійсно відповідають періоду, в якому жив художник.

Якого зросту був Мікеланджело

Палеопатолог Франческо М. Галассі та судово-медична антропологиня Олена Варотто з Дослідницького центру FAPAB у місті Авола дійшли висновку, що той, хто носив таке взуття був людиною заввишки приблизно 160 сантиметрів.



Портрет Мікеланджело, виконаний Даніелем да Вольтерра / Фото Wikimedia Commons

Це відповідає тому, що написав Джорджо Вазарі у своїй книзі "Життя найвидатніших італійських художників". Він описує Мікеланджело, як чоловіка посереднього зросту, з широкими плечима та добрими пропорціями тіла.

Звичайно, дослідники не до кінця впевнені, що капці належали саме Мікеланджело. Вони припускають, що, можливо, його носили інші люди з сім’ї художника, або ж його нащадки.



Капці, які, ймовірно, належали Мікеланджело / Фото Casa Museo Buonarroti

Ексгумація, що включає повний антропологічний та палеопатологічний аналіз останків Мікеланджело ... може нарешті перевірити точність кількох гіпотез щодо його тілесних особливостей та патологічних рис,

– зазначили автори дослідження.

Але коли це відбудеться – наразі невідомо.

Останки Мікеланджело ніколи не ексгумували