Науковці досліджували взуття, яке знайшли у будинку Мікеланджело після його смерті у 1564 році. Це одна пара шкіряних тапочок і ще один капець, який залишився без свого супутника після того як його вкрали у 1873 році.

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Взуття, яке зараз зберігають у музеї Флоренції Каза Буонарроті, дослідники приписують Мікеланджело на основі їх стилю та матеріалу. І хоча капці ніколи не піддавали радіовуглецевому аналізу, щоб не пошкодити їх, експертка з історичних костюмів Еліза Тозі Бранді з Болонського університету підтвердила, що ці якості взуття дійсно відповідають періоду, в якому жив художник.

Якого зросту був Мікеланджело

Палеопатолог Франческо М. Галассі та судово-медична антропологиня Олена Варотто з Дослідницького центру FAPAB у місті Авола дійшли висновку, що той, хто носив таке взуття був людиною заввишки приблизно 160 сантиметрів.


Портрет Мікеланджело, виконаний Даніелем да Вольтерра / Фото Wikimedia Commons

Це відповідає тому, що написав Джорджо Вазарі у своїй книзі "Життя найвидатніших італійських художників". Він описує Мікеланджело, як чоловіка посереднього зросту, з широкими плечима та добрими пропорціями тіла.

Звичайно, дослідники не до кінця впевнені, що капці належали саме Мікеланджело. Вони припускають, що, можливо, його носили інші люди з сім’ї художника, або ж його нащадки.


Капці, які, ймовірно, належали Мікеланджело / Фото Casa Museo Buonarroti

Ексгумація, що включає повний антропологічний та палеопатологічний аналіз останків Мікеланджело ... може нарешті перевірити точність кількох гіпотез щодо його тілесних особливостей та патологічних рис,
зазначили автори дослідження.

Але коли це відбудеться – наразі невідомо.

Останки Мікеланджело ніколи не ексгумували

  • Мікеланджело завершив своє земне існування у Римі 18 лютого 1564 року на 89-му році життя.
  • Він мешкав у скромному будинку на площі Мацель де Корві, який зруйнували в кінці ХІХ століття, щоб звільнити місце для меморіального комплексу Вітторіано.
  • Племінник Ліонардо перевіз тіло Мікеланджело до Флоренції, де і його поховали. Тут він спочиває й до нині.
  • Причини смерті, а також точна патологічна картина скульптора в останні роки його життя досі невідомі.
  • Однак на підставі різних підказок вчені висунули гіпотезу, що він страждав різними захворюваннями, включаючи подагру, хронічний артрит, а також мав інтоксикацію, викликану тривалим впливом свинцю, який містився у пігментах, що використовувалися в живописі того часу.
  • Останки Мікеланджело ніколи не ексгумували та не аналізували.