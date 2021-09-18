Італійські вчені визначили зріст Мікеланджело за допомогою його капців
Джерело:Storie and Archeostorie
Група дослідників з Італії, ймовірно, визначила зріст Мікеланджело. Для цього вони проаналізували капці, які, як вважається, належали великому генію епохи Відродження.
Науковці досліджували взуття, яке знайшли у будинку Мікеланджело після його смерті у 1564 році. Це одна пара шкіряних тапочок і ще один капець, який залишився без свого супутника після того як його вкрали у 1873 році.
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Взуття, яке зараз зберігають у музеї Флоренції Каза Буонарроті, дослідники приписують Мікеланджело на основі їх стилю та матеріалу. І хоча капці ніколи не піддавали радіовуглецевому аналізу, щоб не пошкодити їх, експертка з історичних костюмів Еліза Тозі Бранді з Болонського університету підтвердила, що ці якості взуття дійсно відповідають періоду, в якому жив художник.
Якого зросту був Мікеланджело
Палеопатолог Франческо М. Галассі та судово-медична антропологиня Олена Варотто з Дослідницького центру FAPAB у місті Авола дійшли висновку, що той, хто носив таке взуття був людиною заввишки приблизно 160 сантиметрів.
Портрет Мікеланджело, виконаний Даніелем да Вольтерра / Фото Wikimedia Commons
Це відповідає тому, що написав Джорджо Вазарі у своїй книзі "Життя найвидатніших італійських художників". Він описує Мікеланджело, як чоловіка посереднього зросту, з широкими плечима та добрими пропорціями тіла.
Звичайно, дослідники не до кінця впевнені, що капці належали саме Мікеланджело. Вони припускають, що, можливо, його носили інші люди з сім’ї художника, або ж його нащадки.
Капці, які, ймовірно, належали Мікеланджело / Фото Casa Museo Buonarroti
Ексгумація, що включає повний антропологічний та палеопатологічний аналіз останків Мікеланджело ... може нарешті перевірити точність кількох гіпотез щодо його тілесних особливостей та патологічних рис,
– зазначили автори дослідження.
Але коли це відбудеться – наразі невідомо.
Останки Мікеланджело ніколи не ексгумували
- Мікеланджело завершив своє земне існування у Римі 18 лютого 1564 року на 89-му році життя.
- Він мешкав у скромному будинку на площі Мацель де Корві, який зруйнували в кінці ХІХ століття, щоб звільнити місце для меморіального комплексу Вітторіано.
- Племінник Ліонардо перевіз тіло Мікеланджело до Флоренції, де і його поховали. Тут він спочиває й до нині.
- Причини смерті, а також точна патологічна картина скульптора в останні роки його життя досі невідомі.
- Однак на підставі різних підказок вчені висунули гіпотезу, що він страждав різними захворюваннями, включаючи подагру, хронічний артрит, а також мав інтоксикацію, викликану тривалим впливом свинцю, який містився у пігментах, що використовувалися в живописі того часу.
- Останки Мікеланджело ніколи не ексгумували та не аналізували.