Своїми роботами молода дизайнерка Ізабелла Тейлор ділиться у мережі. Там вона показує процес обробки риб'ячої шкіри та етапи створення незвичайних суконь.

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Сукні неймовірної краси з риб'ячої шкіри

Ізабелла завжди захоплювалася підводним світом – з дитинства вона займалася плаванням, любила фотографувати та малювати риб. Також ще в підлітковому віці дівчина почала шити перші костюми – тоді вона разом з сестрою ходила на балет. Через те, що дівчина завжди прагнула бути не схожою на свою сестру-близнючку, вона почала шукати цікаві хобі.

Захоплювалася малюванням Ізабелла й тоді, коли подорослішала. Часто вона малювала риб, зображуючи їх на полицях магазинів. Вона пояснювала, що зображувати те, що вже не рухається, набагато простіше. Й хоча Ізабеллі подобалося малювати, втім, вона вирішила спробувати себе у дизайнерській сфері.

Мода – це мистецтво, яке ви бачите щодня, і воно пов'язане з конкретною людиною, а не просто висить на стіні. Мода може передавати емоції, і це захоплювало мене більше, ніж малювання,

– пояснила Ізабелла.

Оскільки дівчина завжди захоплювалася рибами, то вирішила спробувати попрацювати не з класичними тканинами, а з риб'ячою шкірою. Ізабелла пояснила, що цей матеріал має ті специфічні властивості, яких не має жодна тканина у світі. Окрім того, з риб'ячої шкіри можна створити скульптурні елементи на сукні, при цьому – виріб майже невагомий й має неймовірний сюрреалістичний вигляд.

Неймовірні речі з риб'ячої шкіри, які створює Ізабелла Тейлор, – більше у галереї

Ізабелла створює сукні зі шкіри лосося, яку збирає у рибних магазинах та коптильнях. Спочатку вона чистить шкіру від луски, дубить її та фарбує. Після цього вона починає працювати з вологою шкірою, створюючи неймовірний одяг. Коли шкіра висихає на манекені – вона може тримати форму дуже довго й вже не має запаху. Дівчина також наголошує, що її дизайнерські вироби з риб'ячої шкіри – екологічно чисті.

Такі незвичайні сукні приваблюють клієнтів з усього світу. Однією з клієнток, яка захотіла придбати сукню з риб'ячої шкіри, стала американська акторка та модель Джулія Фокс.

Я надіслала кілька предметів одягу Джулії Фокс – її стиліст звернувся до мене з проханням надати одяг для Тижня моди в Нью-Йорку. Вона їх не одягала, але планує у цій сукні з'явитися на іншому заході,

– поділилася дівчина.

Сукня з риб'ячої шкіри для Джулії Фокс: дивіться відео

До слова, Ізабелла вже випустила цілу колекцію суконь з риб'ячої шкіри. Вони вже були презентовані на подіумі.

Сукні з риб'ячої шкіри продемонстрували на показі: дивіться відео

Нині Ізабелла Тейлор планує здобути ступінь магістра в Королівському коледжі мистецтв у Лондоні, щоб перетворити своє хобі на бізнес. Також молода дизайнерка планує оздоблювати старі речі елементами, які будуть виготовлені з риб'ячої шкіри.