Своїми захопленнями знаменитості нерідко діляться у мережі. Які хобі мають Пивоваров, Астаф'єва, Полякова та інші зірки – далі у матеріалі Life 24.

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Даша Астаф'єва і риболовля

Обираючи між посиденьками в ресторані та відпочинком на природі, співачка Даша Астаф'єва з впевненістю обере другий варіант. Зірка неодноразово розповідала, що її улюблене заняття, якому вона приділяє вільний час, – це риболовля. Інколи у соціальних мережах вона також ділиться своїми уловами.

Окрім того, Даша Астаф'єва також полюбляє плести, збирати гриби та гуляти з собаками. Коли почалося повномасштабне вторгнення, співачка почала займатися волонтерством. Зірка почала готувати їжу для ЗСУ.

Альона Вінницька приділяє вільний час хенд-мейду

Співачка та телеведуча Альона Вінницька полюбляє хенд-мейд. Так, вона в'яже гачком і виготовляє різні прикраси для інтер'єру. В інтерв'ю вона розповідала, що полюбляє в'язати різні пледи, ялинкові іграшки та будиночки для котиків. Втім, зірка зізналася, що не любить в'язати одяг. Натомість – виготовляє різні прикраси для інтер'єру.

Альона Вінницька поділилася, що у вільний час може годинами сидіти й в'язати, а паралельно – дивитися якийсь фільм та серіал. Нині зірка не веде сторінки у соцмережах, а у 2022 році дала всього одне інтерв'ю, у якому розповіла, що її чоловік долучився до ТрО, а вона залишилася в Україні.

Артем Пивоваров і кунг-фу

Співак Артем Пивоваров в одному з інтерв'ю розповідав, що займається кунг-фу. Цьому виду бойового мистецтва він присвятив уже кілька років.

Я займаюсь в'єтнамо-китайським видом кунг-фу. Воно має назву Він-чунь. Це моє хобі, я відвідую школу, семінари, на яких вчуся, постійно займаюсь із тренерами,

– розповідав якось Пивоваров в інтерв'ю.

Аліна Гросу сама монтує кліпи

Співачка Аліна Гросу, виявляється, самостійно монтує кліпи. Цікаво, що це хобі у зірки з'явилося неочікувано, а опанувала вона його самотужки без викладачів та спеціальних курсів.

Дуже люблю монтувати! Майже усі кліпи, які знімаються для мене, монтую я. Я навіть виконую роботу режисера – взагалі не беру режисера на якісь свої кліпи. До того ж це дешевше! Я почала розумітись у цінах і знаю, на що дійсно треба витрачати гроші, а у чому можна обмежитись, і ціна стає удвічі менша,

– якось розповідала вона.

Окрім того, Аліна Гросу також займається волонтерством. Вона, як і Даша Астаф'єва, також готувала їжу для українських захисників на початку повномасштабного вторгнення.

Ольга Полякова на дозвіллі варить сири

Співачка Оля Полякова має незвичайне хобі – вона займається сироварінням. Зірка навіть має невеличке господарство – тримає кіз, оскільки саме з їхнього молока готує сир.

Нині співачка також захоплюється кулінарією. На своїх сторінках у мережі вона інколи ділиться своїми рецептами та показує, як готує їжу.

До слова, її донька Аліса також має хобі. Влітку 2023 року Полякова розповіла, що донька на дозвіллі вишиває хрестиком. У мережі підкреслили, що донька співачки має дуже патріотичне хобі.