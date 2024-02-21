Своими увлечениями знаменитости нередко делятся в сети. Какие хобби имеют Пивоваров, Астафьева, Полякова и другие звезды – далее в материале Life 24.

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Даша Астафьева и рыбалка

Выбирая между посиделками в ресторане и отдыхом на природе, певица Даша Астафьева с уверенностью выберет второй вариант. Звезда неоднократно рассказывала, что ее любимое занятие, которому она уделяет свободное время, – это рыбалка. Иногда в социальных сетях она также делится своими уловами.

Кроме того, Даша Астафьева также любит вязать, собирать грибы и гулять с собаками. Когда началось полномасштабное вторжение, певица начала заниматься волонтерством. Звезда начала готовить еду для ВСУ.

Алена Винницкая уделяет свободное время хенд-мейду

Певица и телеведущая Алена Винницкая любит хенд-мейд. Так, она вяжет крючком и изготавливает различные украшения для интерьера. В интервью она рассказывала, что любит вязать различные пледы, елочные игрушки и домики для котиков. Впрочем, звезда призналась, что не любит вязать одежду. Зато – изготавливает различные украшения для интерьера.

Алена Винницкая поделилась, что в свободное время может часами сидеть и вязать, а параллельно – смотреть какой-то фильм и сериал. Сейчас звезда не ведет страницы в соцсетях, а в 2022 году дала всего одно интервью, в котором рассказала, что ее муж присоединился к ТрО, а она осталась в Украине.

Артем Пивоваров и кунг-фу

Певец Артем Пивоваров в одном из интервью рассказывал, что занимается кунг-фу. Этому виду боевого искусства он посвятил уже несколько лет.

Я занимаюсь вьетнамо-китайским видом кунг-фу. Оно называется Вин-чунь. Это мое хобби, я посещаю школу, семинары, на которых учусь, постоянно занимаюсь с тренерами,

– рассказывал как-то Пивоваров в интервью.

Алина Гросу сама монтирует клипы

Певица Алина Гросу, оказывается, самостоятельно монтирует клипы. Интересно, что это хобби у звезды появилось неожиданно, а овладела она его самостоятельно без преподавателей и специальных курсов.

Очень люблю монтировать! Почти все клипы, которые снимаются для меня, монтирую я. Я даже выполняю работу режиссера – вообще не беру режиссера на какие-то свои клипы. К тому же это дешевле! Я начала разбираться в ценах и знаю, на что действительно надо тратить деньги, а в чем можно ограничиться, и цена становится вдвое меньше,

– как-то рассказывала она.

Кроме того, Алина Гросу также занимается волонтерством. Она, как и Даша Астафьева, также готовила еду для украинских защитников в начале полномасштабного вторжения.

Ольга Полякова на досуге варит сыры

Певица Оля Полякова имеет необычное хобби – она занимается сыроварением. Звезда даже имеет небольшое хозяйство – держит коз, поскольку именно из их молока готовит сыр.

Сейчас певица также увлекается кулинарией. На своих страницах в сети она иногда делится своими рецептами и показывает, как готовит еду.

К слову, ее дочь Алиса также имеет хобби. Летом 2023 года Полякова рассказала, что дочь на досуге вышивает крестиком. В сети подчеркнули, что дочь певицы имеет очень патриотическое хобби.