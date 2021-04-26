Кагор: традиційне вино для пасхального столу

Складно уявити собі великодній стіл без ароматного, солодкого Кагору, чи не так? А чи знаєте ви, що батьківщина Кагору - насправді Франція? Зараз ми розповімо вам його історію.

Французький Кагор, або правильніше Каор (Cahors) – це сухе вино з однойменного регіону, розташованого на південному заході Франції. У його складі домінує виноград сорту Мальбек, також в купажі присутні сорти Танат і Мерло. Завдяки своєму насиченому темному кольору, який не втрачає яскравості, навіть якщо його розвести водою, Каор став ідеальним вином для церковного причастя. Якось раз Каор спробував Петро I, відомий новатор і любитель європейської культури. Вино йому дуже сподобалося, і він наказав використовувати Каор в православній церкві. Однак закордонна новинка не прижилася в православній культурі, вірніше, прижилася тільки назва, яка перетворилася на Кагор. Зазвичай для потреб православної церкви завозили переважно солодкі вина з Італії та Греції. Віряни звикли до цього смаку, тому сухий французький Каор їм абсолютно не сподобався. У підсумку, в церковній традиції повернулися до солодкого вина. Сьогодні солодкий кріплений Кагор не має нічого спільного зі своїм французьким предком, крім назви.

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У сучасних реаліях Кагор – кріплене десертне червоне вино, для виробництва якого використовують особливі сорти винограду: Каберне Совіньон, Мерло, Сапераві й деякі інші. Важливим показником є ​​вміст цукру в них – не менше 22-25 відсотків. Напередодні свята Великодня ми вирішили представити вам два прекрасних зразки українських Кагорів. Ось що говорить про них Гіоргі Іукурідзе, співвласник компанії SHABO:

Великдень – особливе свято для кожного українця. У ньому тісно переплелися релігія, культурні особливості й традиції нашого народу. Історично саме Кагор став одним з атрибутів пасхального столу й в цілому православ'я. Розуміючи важливу роль цього свята в нашому житті, ми вирішили додати традиційному великодньому вину особливий смак. Тому, крім Кагору в класичній лінійці, представляємо в цьому році новий Кагор Reserve. У ньому тільки добірні ягоди Каберне та Мерло, які додатково набиралися смаку та аромату в дубі.

Знайомтеся з українськими Кагорами від SHABO, друзі! Адже ми з вами вже звикли до того, що вина від SHABO незмінно радують нас високою якістю, а до хорошого швидко звикаєш. Нижче – дегустаційні нотатки. Дегустуйте й святкуйте Великдень разом з нами!

Візитна картка: десертний кріплений Кагор SHABO Reserve

Фото SHABO

Друзі, зустрічайте яскраву і благородну новинку від компанії SHABO! Цей Кагор належить до лімітованого тиражу вин з колекції Reserve, який налічує всього 1500 пляшок.

Кагор SHABO Reserve створений з добірного винограду сортів Каберне Совіньон і Мерло. Їх саджанці були придбані в Європі й вирощені на кращих ділянках теруару Шабо. Для отримання якісного врожаю виноградарі SHABO зменшують навантаження на лозу та ретельно контролюють зрілість ягід. Виноградні грона збирають вручну та доставляють рефрижераторами з температурним контролем до відділення мікровиноробства SHABO – там виноград проходить процес потрійного сортування й відправляється на бродіння в дубових бочках.

Головна особливість нового Кагору SHABO Reserve – 6-місячне зберігання в дубових баріках, що додало вину комплексності та округлості.

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Кілька слів про органолептичні особливості Кагору SHABO Reserve: це вино відрізняє глибокий колір з гранатовим відтінком, в насиченому ароматі домінують тони стиглих темних ягід і фруктів, смак – повний, оксамитовий, з елегантними танінами й тривалим, приємним післясмаком.

Загальне враження: глибоке, м'яке, комплексне й благородне десертне вино, яке створене для того, щоб зайняти почесне місце на великодньому столі.

Візитна картка: десертний Кагор SHABO Classic

Фото SHABO

Вічна класика – десертний Кагор з колекції SHABO Classic.

Сорт: Мерло, Каберне Совіньон – європейські сорти, які ростуть на власних виноградниках SHABO.

Стиль: невитримане десертне вино, вміст алкоголю – 16%.

Колір: глибокий темно-гранатовий.

Аромат: ніжні тони шоколаду, чорної смородини й чорносливу з нотками в'яленої вишні й подкопченої сливи.

Смак: оксамитовий, довгий, тягучий і збалансований, з тонами чорносливу, чорної смородини, малини, вишні та молочних вершків.

Загальне враження: ароматне, м'яке, просто смачне десертне вино, в якому зовсім не відчувається високий рівень алкоголю.

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Ми розуміємо, що вибір зробити складно, і абсолютно впевнені, що Кагор SHABO Reserve і Кагор SHABO Classic стануть гідною прикрасою вашого пасхального столу. До речі, про стіл: які гастрономічні поєднання пасуватимуть до Кагорів? Радять експерти SHABO.

Можливо, ви здивуєтеся, але десертні Кагори прекрасно поєднуються з основними стравами, зокрема, з актуальними для пасхального столу стравами з м'яса. Спробуйте Кагор SHABO Classic або Кагор SHABO Reserve з бужениною зі свинини: ароматне, запечене з травами м'ясо й солодке, ароматне вино з м'якими танінами – просто ідеальна пара.

Спробуйте Кагор з бужениною / Фото iStock

Прекрасно поєднуються десертні Кагори SHABO Classic і SHABO Reserve з гострими, пряними сирами. Радимо спробувати їх з твердими сирами – Гаудою, Ементалем, Чедером. Прекрасний варіант – Кагор і сири з пліснявою: Горгонзолою, Стілтоном, Блю д'Овернь.

Ну і, звичайно ж, головний хіт пасхального столу – ароматна Паска! Ваніль, цукати, родзинки, сухофрукти, солодка здоба – такому диву до пари десертні Кагори SHABO Classic і SHABO Reserve. Паска і Кагор створені одне для одного. Поєднайте їх на вашому великодньому столі! Зі святом!

Кагор ідеально пасуватиме до паски / Фото Unsplash

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