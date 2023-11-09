Шкідливе випромінювання від техніки кактус поглинає за допомогою колючок і це не шкодить рослині, а зовсім навпаки. Таке сусідство тільки сприяє росту кактуса. Які ще переваги цієї рослини на робочому місці – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чому варто обзавестись кактусом на робочому місці

Кактуси не лише вбирають випромінювання, але й токсини, а також виділяють кисень і зволожують повітря, тому ці рослини робитимуть ваше робоче місце комфортнішим.

Крім того, кактус також може слугувати елементом декору, адже естетичний вигляд рослини створює затишок та гармонію. І на відміну від багатьох інших кімнатних рослин, кактус узагалі не вибагливий у догляді. У весняно-літній період рослину потрібно поливати раз на тиждень. Взимку ж поливати не потрібно.

Кактус не вибагливий у догляді / Фото Pixabay

Можливо, це звучатиме дивно, але кактуси також дають можливість відволіктися під час роботи, розслабитися, зібратися з думками і продовжувати працювати з новими силами. А ще, якщо у вас на робочому місці є кактус, то ви можете періодично робити зарядку для очей, переводячи погляд то на ноутбук, то на кактус.