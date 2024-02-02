Як та коли можна буде придбати полотно та чим особлива ця робота колишньої королеви Данії, розповідаємо далі.

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Як картину королеви виставили на аукціон

Роботи королеви Маргрете ІІ виставлялись на багатьох виставках, проте можливість купити бодай одну зʼявляється рідко. Зараз її полотно виставили на аукціон. Попередньо лот оцінюють в $11 – 15 тисяч, а придбати його можна буде в березні.

Картину, яку виставили ​​на аукціон, королева написала в 1988 році – саме тоді вона почала активно виставляти свої роботи.

Королева Маргрете ІІ особисто подарувала картину тодішньому маршалу двору Гансу Солвгою, відтоді вона є власністю його сімʼї.

Королева знайшла натхнення для картини, виставленої на аукціон, у світі природи. Це дуже особистий мистецький всесвіт. Картина свідчить про величезну пристрасть королеви до мистецтва і творчої роботи та про її плідність,

– так полотно описав фахівець із сучасного мистецтва аукціонного дому Bruun Rasmussen Нільс Бое-Хауггаард.

Картину колишня королева написала в 1988 році / Фото Bruun Rasmussen

Королева Маргрете ІІ змалку захоплювалася малюванням і зберегла інтерес до нього в дорослому житті. Вона постійно експериментує в різних мистецьких сферах – у живописі й акварелі, декупажі, вирізці, вишивці, текстилі, а також створює костюми для балетних вистав.

Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року, після того, як помер її батько король Фредерік IX. На момент коронації їй був 31 рік. Маргрете II керувала найдовше з нині живих монархів Європи – понад 50 років.

Про зречення престолу королева Маргрете оголосила в новорічному зверненні 31 грудня 2023 року. Вона розірвала традицію довічного перебування на троні, якої королівський дім Данії дотримувався протягом багатьох поколінь.