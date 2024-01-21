Історією неочікуваної знахідки витвору мистецтва у соцмережах поділилась жінка, яка полюбляє відвідувати розпродажі. Як їй вдалося відшукати дорогоцінне фото, розповідаємо далі.

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Як жінка придбала витвір мистецтва за 4 долари

Жінка, яка вирішила не називати свого імені, вирушила до комісійної крамниці й знайшла там свою улюблену роботу фотографа, оформлену в індивідуальну рамку. Вона купила товар всього за 4 долари. Про свою знахідку жінка повідомила на популярному форумі Reddit.

Витвір мистецтва може коштувати набагато більше. На сайті фотографа він оцінюється в 650 доларів.

У своєму повідомленні любителька розпродажів поділилася особливою знахідкою.

Сьогодні мені захотілося пройтися комісійними магазинами і я знайшла свою улюблену роботу фотографа, оформлену в індивідуальну рамку,

– написала вона.

Як виглядає знахідка жінки: дивіться фото

Пізніше в коментарях під серією зображень чорно-білої фотографії в рамці жінка повідомила, що витратила лише 4 долари.

Фотограф, про якого йдеться, – не хто інший, як американець Ансель Адамс, а його робота називається "Ель-Капітан, зима" і коштує на сайті художника 650 доларів. Чоловік прославився своїми чорно-білими знімками американського Заходу. Також Адамс є автором низки книжок, зокрема трилогії "Камера", "Негатив" і "Відбиток".

Розділ коментарів під знімком фотографа був наповнений схожими історіями й захопленнями на адресу жінки.

"Який фантастичний результат", "Це справді чудово", "Я мрію зробити таку знахідку", "Адамс був майстром. Чудовий витвір. Я так заздрю", – писали користувачі форуму.