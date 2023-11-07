Особливої популярності цей ритуал набув у соцмережі Tik Tok. То ж чи справді кава з корицею щочетверга впливає на фінансове становище – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чому саме четвер

Езотерики стверджують, що чашка кави з корицею уранці в четвер – не лише спосіб збадьоритися, але й притягнути удачу. Мовляв, четвер – день достатку, тому уранці потрібно заварити кави та додати у неї прянощів зі словами: "Як кориця смак кави додає, так і грошики у мене приростають. Хай буде так!"

Та навіть серед езотериків, астрологів, нумерологів чи екстрасенсів немає консенсусу щодо того, чи справді кава з корицею, випита у четвер, якимось чином впливає на ваше фінансове становище.

Кава з корицею – тренд

Попри те у мережі цей ритуал уже доволі популярний. По-перше, для багатьох поєднання кави та кориці – це смачно. По-друге, цей контекст дозволяє зробити численну кількість мемів та скетчів, іронізувати над своїм фінансовим становищем тощо.

Ба більше, зараз у тренді уривок зі скетчу популярного блогера Максима Ткачова та ресторатора Ектора Хіменеса-Браво, де на початку ролика блогер іронізує над замовляннями при приготуванні напою. Цей уривок став мемом і під звук "замовляння" у Tik Tok з'явилося вже понад 2 000 відео.

"Замовляння" на каву з корицею: дивіться відео

Вірити у силу кави з корицею щочетверга чи ні – особистий вибір кожного. Що можна сказати точно – такий ароматний напій може збадьорити у будь-який день тижня.