Не завжди у нас є достатньо простору, щоб реалізувати всі свої ідеї для інтер'єру, проте навіть маленькі кімнати можна відповідно облаштувати. Про те, як це зробити – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Комфортна робота з дому: як облаштувати робоче місце в квартирі

Створити певні зони

Зважаючи на те, що вдома ми відпочиваємо, працюємо, спимо, їмо і робимо ще безліч речей, треба вміти зонувати приміщення. Простір треба розділити у прямому сенсі, тож потрібно використати щось, що відіграє роль розподілювача. Наприклад, книжковий стелаж або просту фіранку.



У кімнаті потрібно створити певні зони / Pexels

Дизайн інтер'єру завжди варто починати саме з правильного планування та зонування. Маленькі площі, сумісні кімнати, невеликі відкриті балкончики – все це можна перетворити на власний затишний куточок, якщо підібрати правильні меблі та відповідну кольорову гаму.

Спробуйте зробити перестановку меблів, для часткового зонування за допомогою столу чи дивану. Ви можете просто "закрити" навчальний куточок, наприклад, високими зеленими рослинами.

Використайте дзеркало

Дзеркало є класичним інструментом для створення відчуття того, що приміщення насправді більше, аніж воно є насправді. Але тут є свої секрети – розташовувати дзеркало потрібно біля вікна. Сонячне світло буде відбиватися від дзеркала та створювати позитивну атмосферу. Навіть глянцеві покриття та скляні вставки допоможуть забезпечити легкість та розсіяння природного світла.



Дзеркало створить ілюзію більшого приміщення / Pexels

Обирайте мультифункціональні меблі

Якщо ви бажаєте максимально використати свій простір, подумайте про те, як можна інтегрувати меблі з декількома функціями. Прикрасьте свою вітальню вишуканою та практичною софою-ліжком, яка забезпечить оптимальне використання наявного у будинку або квартирі простору.

Меблі не мають виглядати масивними

Під час декорування маленької кімнати не варто обтяжувати інтер'єр великими меблями. Плавні лінії, світлі кольори та натуральні текстури створюють атмосферу затишку. Завдяки своїй функціональності та стильному вигляду, такі меблі не обтяжують простір. Ви можете комбінувати елементи декору та робити кольорові акценти.

Ретельно продумайте кольорову гаму

Для того, щоб створити оптимальний житловий простір в сучасних умовах маленьких кімнат, треба продумати кольори та загальний вигляд оселі. Краще вибирати світлі пастельні кольори. Зробіть один головний колір та декілька акцентів.

Також, зверніть увагу на вертикальний простір – там, де не стане комод, на стіну поміститься навісна шафа, на місце торшера прийде лампа на кліпсі, а підставку для горщиків замінимо на стильні кашпо. Полиці можуть перетворитися на систему для зберігання.

Що потрібно знати про данський секрет щастя