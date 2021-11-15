У Маккензі Стронг ще з народження виявили альбінізм типу 1А. Це – захворювання, яке впливає на колір шкіри волосся та очей. Окрім того, в людей з такою особливістю зазвичай знижена гострота зору, підвищений ризик пошкодити шкіру від сонячного проміння, світлобоязнь тощо.
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Дівчина дуже швидко "підкорила" тікток
Зараз за сторінкою Маккензі у тіктоці стежать понад 405 тисяч людей, а її відео частенько набирають десятки й сотні тисяч переглядів. Вона не сподівалася, що здатна здивувати людей своєю зовнішністю. Дівчина просто зареєструвалася в соцмережі, бо там сиділи її друзі.
У дівчини фіолетовий колір очей, але деякі підписники вважають, що це фільтр / Скриншот тікток kenzi.strong
"Перше відео я зробила в липня 2019 року заради жарту… І воно одразу ж набрало 2 тисячі лайків. Я була шокована, адже відео мали б побачити лише мої знайомі. Далі записала ще два ролики, і там вже було по 20 тисяч лайків. Я здивувалася ще більше, бо просто жартувала про свою хворобу. Я завжди так роблю", – розповіла дівчина.
Ось одне з найпопулярніших відео на сторінці Маккензі. Тут майже 13 мільйонів переглядів
Дівчина старається не звертати увагу на агресивних "тролів", які знущаються з її зовнішності. Але інколи вона їм відповідає. Значно частіше користувачі тіктоку підтримують Маккензі, а багато людей вдячні, що та розповідає про цю особливість свого тіла.