Казковий колір: дівчина здивувала мільйони людей своїми очима

19-річна американка підкорила мільйони людей у тіктоці завдяки своїй незвичайній зовнішності. Багато хто спершу не вірить, що у дівчини реально фіолетовий колір очей. Але це дійсно правда!

У Маккензі Стронг ще з народження виявили альбінізм типу 1А. Це – захворювання, яке впливає на колір шкіри волосся та очей. Окрім того, в людей з такою особливістю зазвичай знижена гострота зору, підвищений ризик пошкодити шкіру від сонячного проміння, світлобоязнь тощо.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Дівчина дуже швидко "підкорила" тікток

Зараз за сторінкою Маккензі у тіктоці стежать понад 405 тисяч людей, а її відео частенько набирають десятки й сотні тисяч переглядів. Вона не сподівалася, що здатна здивувати людей своєю зовнішністю. Дівчина просто зареєструвалася в соцмережі, бо там сиділи її друзі.

У дівчини фіолетовий колір очей, але деякі підписники вважають, що це фільтр / Скриншот тікток kenzi.strong

"Перше відео я зробила в липня 2019 року заради жарту… І воно одразу ж набрало 2 тисячі лайків. Я була шокована, адже відео мали б побачити лише мої знайомі. Далі записала ще два ролики, і там вже було по 20 тисяч лайків. Я здивувалася ще більше, бо просто жартувала про свою хворобу. Я завжди так роблю", – розповіла дівчина.

Ось одне з найпопулярніших відео на сторінці Маккензі. Тут майже 13 мільйонів переглядів

Дівчина старається не звертати увагу на агресивних "тролів", які знущаються з її зовнішності. Але інколи вона їм відповідає. Значно частіше користувачі тіктоку підтримують Маккензі, а багато людей вдячні, що та розповідає про цю особливість свого тіла.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в