Кіберпанк і кохання: 5 книг з неймовірними сюжетами

Серед книжок цього огляду – визнані шедеври світової класики, які у поєднанні із зразками сучасної літератури створюють дивовижний коктейль захопливого чтива. Сюжети у цих історіях непередбачувані, інтрига чатує на кожному кроці, а психологічна напруга не зникає до останньої сторінки.

Вільям Ґібсон. Спалити Хром

Видавництво Жупанського, 2022

Автор цієї книжки справедливо вважається батьком кіберпанку, а багато його передбачень, зроблених ще на початку 80-х років минулого сторіччя, лише зараз починають справджуватися або ж невдовзі стануть реальністю, оскільки вже тепер зрозуміло, що наш світ, так чи інакше, але таки рухається приблизно за сценарієм Ґібсона.

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"Спалити Хром" – це його авторська збірка оповідань, що сформували класику кіберпанку і дають найкраще уявлення про цей жанр наукової фантастики. За сюжетом цих оповідань, глобальна мережа Інтернет, що ось-ось перетвориться на той самий Кіберпростір, високотехнологічні комунікації, в лабіринтах яких точаться інформаційні війни, інформація як найбільша цінність і водночас найпотужніша зброя новітнього часу, віртуальна реальність, явні й приховані війни корпорацій за панування над новітніми технологіями, а отже, і над світом, модифіковані людські тіла і свідомості нового рівня, штучні інтелекти й етичні питання, пов’язані з їхнім існуванням, – ми вже майже вступили в колись описаний Ґібсоном світ, тож корисно зазирнути ще трохи далі й дізнатися, що чекає на людство за найближчим поворотом його історії. Саме таку можливість і дає нам ця непересічна класика кіберпанку.

Вільям Ґібсон. Спалити Хром / Фото Видавництво Жупанського

Джек Керуак. Волоцюги дгарми

Видавництво: Комубук, 2021

Не годилося б згадувати про кіно у випадку з цим культовим романом, але якесь уявлення про нього воно таки може передати. Хоч би який фільм про цю епоху ми згадали – від давнього "Безжурного їздця" Хопера з натоді ще розкішно волосатим Ніколсоном до сучасного "Одного разу в Голівуді" Тарантіно з альтернативною історією секти Чарльза Менсона – все одно це буде не те. Оскільки "Волоцюги дгарми" (1958) – це знаковий напівавтобіографічний роман Джека Керуака (1922 – 1969), "короля бітників", легенди мистецького андеграунду й визнаного класика світової літератури.

Джек Керуак. Волоцюги дгарми / Фото Комубук

Це бурхливе життя американської богеми 1950-х років, шалені вечірки й вибухові поетичні читання, гарячий пил автостопу й холод товарних вагонів, духовні поневіряння, дзен-буддизм і єднання з природою, виснажливі мандрівки до гірських вершин і самотні ночівлі серед пустелі. Особиста історія митця, якого роздирають протиріччя: прагнення до усамітнення й принади богемного життя, пошуки дзену й християнського бога. Ритмічна проза, голос "розбитого покоління", джазова імпровізація на папері.

Ширлі Джексон. Ми завжди жили в замку

Видавництво: Жорж, 2021

Цей детектив, написаний 1962 року, багато хто визнає найвищим літературним досягненням авторки. Цей страшний і водночас витончений шедевр був опублікований через три роки після "Примари будинку на пагорбі" і за три роки до передчасної смерті авторки і закріпив за нею славу прими макабричної літератури.

Сюжет розповідає про сестер Мері-Кет та Констанс Блеквуд, які живуть разом зі своїм хворим дядьком у великих володіннях Блеквудів у Вермонті. З сімох Блеквудів у живих залишилося лише троє після нещастя, що спіткало сім'ю шість років тому: батьки сестер, їх молодший брат і тітка були отруєні миш'яком, підмішаним у цукор.

Ширлі Джексон. Ми завжди жили в замку / Фото Жорж, 2021

За вбивство було засуджено Констанс, і, хоча суд визнав її невинною, з того часу сім'я піддається нападкам з боку сусідів і живе вкрай самотньо. Так триває доти, поки в маєтку не оголошується кузен Чарльз. Констанс захоплюється Чарльзом, а Мері-Кет підозрює у його діях злий намір. Його присутність поступово розхитує життя останніх Блеквудів і приводить їх до чергової катастрофи.

Юн Ха Лі. Драконова перлина

Видавництво: Жорж, 2021

Ця незвична книжка – екзотичне поєднання корейського фольклору, магії та наукової фантастики. Її головна героїня на ім’я Мін – звичайнісінька дівчинка-підліток, котра мешкає з родиною на занедбаній курній планеті Чінджу. І, звісно ж, як і будь-яка лисиця, вона може перекидатися на що завгодно: людину, тварину, навіть стіл у їдальні.

Юн Ха Лі. Драконова перлина / Фото Жорж, 2021

І так, вона має силу Чарів, тобто може керувати людськими емоціями та змушувати людей бачити те, чого насправді немає. Однак не все так круто, якщо ти застрягла в маленькому куполоподібному будинку, щоночі спиш із кузинами в заюрбленій спільній кімнаті, а вони ще й хроплять, а ти, крім того, кожнісінького дня мусиш лагодити конденсатори в гідропонічному пристрої. Мін відчайдушно прагне вступити до Космічних сил, як і її старший брат Чун, аби на власні очі побачити Тисячу світів та пережити неймовірні пригоди!

Володимир Станчишин. Для стосунків потрібні двоє

Видавництво: Віхола, 2021

Автор цієї книжки недаремно нагадує, що коли вирішуємо будувати стосунки, ми маємо запам'ятати: правильних рецептів не існує, кожен торуватиме свій неповторний шлях. Хтось одружиться, а хтось будуватиме довготривалі взаємини без офіційної реєстрації шлюбу. У когось будуть діти, а хтось житиме без них. Одні будуть разом з людьми протилежної статі, інші – з людьми своєї статі. У всіх цих ситуаціях буде щось спільне, а щось тільки ваше, особливе.

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Тож у цій книжці нам розповідають про схожі моменти, які може переживати кожна пара. Що відбувається, коли закінчується перший етап закоханості? Чому кризи та конфлікти – це нормально? Як змінюється життя, коли в пари з’являється немовля? Як батькам пережити "вибух" підліткового віку дитини? Які етапи проходить сім'я, що виховує дитину з інвалідністю? Чому домашнє насильство – це не приватна справа і про нього треба говорити? Як жити членам сім’ї, де є алкозалежна людина? Як пережити втрату партнера?

Володимир Станчишин. Для стосунків потрібні двоє / Фото Віхола

Автор не пропонує програми дій, готових відповідей чи порад. Натомість, відштовхуючись від годин своєї практики, охоплює ті життєві ситуації, про які найчастіше говорять його клієнти.