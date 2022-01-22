Френк Герберт. Єретики Дюни

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2022

Ця книжка – продовження бестселеру, який став популярним у всьому світі.

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"Її метою було створити інший погляд на заселену людьми планету – як на енергетичний механізм, – розповідає автор про свій первісний задум. Вона мусила проникнути у взаємозв’язок політичних і економічних концепцій. А ще – дослідити абсолютне передбачення та його пастки. У ній мало йтися про наркотик, який розширює свідомість, і про те, що може статися внаслідок залежності від такої речовини. Про те, як питна вода стала аналогом нафти та самої води, субстанції, запас якої зменшується з кожним днем. Отож це мав бути екологічний роман із численними підтекстами…"

У новій історії мовиться про те, як минуло півтори тисячі років, відколи не стало Бога-Імператора Лето ІІ Атріда. Після смерті Тирана Сестринство Бене Ґессерит відновило свою давню потугу, проте перед ним постали нові виклики. Превелебні Матері мусять протистояти підступним тлейлаксу і таємничим Всечесним Матронам із дальніх рубежів Усесвіту. Боронити Бене Ґессерит Мати Настоятелька Тараза доручає своєму найвідданішому слузі - ментатові-башару Майлсу Теґу.

А тим часом із пустельного Ракіса, давньої обителі Бога-Імператора, до Сестринства доходять нові бентежні вісті - з’явилася дівчинка, що вміє наказувати піщаним червам…

Френк Герберт. Єретики Дюни / Фото Клуб Сімейного Дозвілля

"Цією мовою можна тільки говорити, та годі її перекласти, – дізнаємося ми. – Щоб збагнути значення, слід пройти крізь цей досвід, але навіть тоді воно змінюється в тебе на очах. Врешті-решт, "шляхетна мета" була досвідом, який неможливо перекласти. Та, глянувши вниз, на грубу, невразливу до спеки шкуру черва з ракіанської пустелі, Одраде знала, що вона бачить: видимий доказ шляхетної мети. Тихо гукнула йому: – Гей! Старий хробаче! Це був твій задум? Відповіді не було, та насправді вона її і не чекала".

Філіп К. Дік. Три стигмати Палмера Елдрича

Видавництво: Komubook, 2021

Цей роман – один із найвідоміших та найхарактерніших з доробку Філіпа К. Діка, де його повсякчасне творче зацікавлення крихкою природою реальності досягає нового, досі не баченого рівня. За сюжетом, надворі кінець ХХІ століття. Земля перенаселена та перегріта настільки, що людям небезпечно перебувати на її поверхні без спеціальних охолоджувальних пристроїв, а в поселеннях-колоніях на інших планетах панують спартанські, майже первісні умови життя.

Філіп К. Дік. Три стигмати Палмера Елдрича / Фото Komubook, Моя Книжкова Полиця

Щоб краще зносити нудне монотонне існування у цьому похмурому технологічному світі, люди призвичаїлися до вживання загадкового наркотику Цукер-К, який дає їм змогу поринати у спільний ілюзорний, радісний світ. Коли промисловець Палмер Елдрич повертається з міжзоряної подорожі, він привозить з собою новий наркотик Жуй-Ц, який є значно потужнішим за попередній і загрожує занурити світ у перманентний стан наркотичного марення, яке, як починає підозрювати головний герой роману, насправді контролюється таємничим Елдричем.

Ярослав Ґжендович. Господар крижаного саду. Книга 1. Нічний подорожній

Видавництво: Рідна мова, 2021

Магічне місце, описане у цій книжці, населене розумними істотами, які схожі на людей, духом скандинавської міфології та жахливим створіннями, що немов зійшли з полотен Ієроніма Босха. Саме тут, за сюжетом, самотній землянин шукає загублених членів експедиції й опиняється у вихорі надзвичайних подій. І якщо Скандинавія асоціюється з холодом, хоча там буває й літо, то якою ж буде планета Мідґаард, в якій стільки від скандинавської міфології? Чи буде вона скута кригою, чи засипаною снігом? Нагадуватиме вічну мерзлоту, де без кожуха нікуди? Тутешні мешканці більше схожі на людей, ніж на будь-кого іншого, та все ж не земляни.

Головний герой, який вирушає на пошуки загубленого екіпажу, про все це ще дізнається. Йому варто стерегтись, адже, хто знає, що ховають пустельні незвідані простори та густі тумани. Господар із вами – як і Сад його Надії збавтесь, як сюди ступили. Засліпнуть монітори, оглухнуть комунікатори, замовкне зброя. Тут володарює магія, бо морозна імла – як, кажуть, жива.

Ярослав Ґжендович. Господар крижаного саду. Книга 1. Нічний подорожній / Фото Рідна мова, Stylus

Інші вірять, що це подих богів чи брама засвітів. Мідґаард. Планета, де нас, людей, вважають істотами з риб’ячими очима. Де точиться війна богів, а деміурги-самозванці живлять жорстокість, розквітлу в мороці зла. Де зраджують найновіші земні технології, а людина мусить стати на двобій зі своїми кошмарами. І лишитися з ними наодинці…

Джон П. Стрелекі. Третій візит до кафе на краю світу

Видавництво: Vivat, 2021

Автор цієї книжки – популярний американський письменник, продажі книжок якого перевищили позначку в 6 мільйонів примірників, його твори перекладено 42 мовами. За сюжетом його нового роману, кафе на краю світу допоможе тим, хто заблукав, і якраз гроза й буря зводять двох таких подорожніх – Джона і Ханну. Востаннє Джон був у цьому закладі десять років тому. Тепер він уже не наївний юнак, а людина, якій доводиться миритися з плином часу. Ханна ж тут уперше; їй п’ятнадцять, і вона поки що боїться відповідати на запитання в незвичному меню:

Джон П. Стрелекі. Третій візит до кафе на краю світу / Фото Vivat

"Чому ви тут?", "Чи боїтеся ви смерті?", "Чи вдоволені ви?". І Джонові, і Ханні, і читачам випаде нагода замислитися й переглянути свої відповіді на них. Віднайти себе, зрозуміти, що з часом пріоритети змінюються, прийняти все, що підносить нам життя, та мати сили зіткнутися з найболючішими темами — ось що дарує своїм відвідувачам кафе. Сподіваємося, ви ознайомилися з меню і вже готові замовити смачну відповідь на те, що давно вас турбує…

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Бен Елтон. Знову й знову

Видавництво Старого Лева, 2021

Дія у цій книжці розпочинається 1 червня 1914 року. Головний герой Г'ю Стентон – спецназівець у відставці і знаменитий авантюрист, найсамотніша людина на світі. Ті, кого він знав і любив, ще не народилися. Можливо, тепер і не народяться ніколи. Тільки Стентон знає, що гряде велика страшна війна. Колективне самогубне безумство, яке зруйнує європейську цивілізацію і занурить у страждання мільйони людей. Двадцяте століття стане століттям Великої війни, яка забере сотні мільйонів життів.

Бен Елтон. Знову й знову / Фото Видавництво Старого Лева

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І тільки Стентон це знає, тому що для нього це століття – вже історія: він прибув з майбутнього, скориставшись відкриттям Ісаака Ньютона, яке той заповів оприлюднити через століття після його смерті. У Г'ю Стентона є місія – він покликаний змінити страшну історію свого століття, перетворити "століття смерті" в Золотий Вік. Він повинен запобігти війні. Війні, яку розпочне один постріл. Але чи може одна куля погубити ціле століття? І якщо – так, чи зможе інша єдина куля його врятувати? Роман Бена Елтона – дивовижні пригоди в часі, в низці альтернативних версій ХХ століття, серед яких наша власна – зовсім не найгірша.