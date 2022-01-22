Френк Герберт. Еретики Дюны

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2022

Эта книга – продолжение ставшего популярным во всем мире бестселлера.

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"Ее целью было создать другой взгляд на обитаемую людьми планету – как на энергетический механизм, – рассказывает автор о своем первоначальном замысле. Она должна была проникнуть во взаимосвязь политических и экономических концепций. А еще – исследовать абсолютное предсказание и его ловушки. В ней мало речь идет о наркотике, который расширяет сознание, и о том, что может произойти в зависимости от такого вещества, о том, как питьевая вода стала аналогом нефти и самой воды, субстанции, запас которой уменьшается с каждым днем. Итак это должен был быть роман с многочисленными подтекстами…"

В новой истории говорится о том, как прошло полторы тысячи лет, как не стало Бога-Императора Лето II Атрида. После смерти Тирана Сестричество Бене Гессерит восстановило свою давнюю мощь, однако перед ним предстали новые вызовы. Преподобные Матери должны противостоять коварным тлейлаксам и таинственным Досточтивым Матронам из дальних рубежей Вселенной. Защищать Бене Гесерит Мать Настоятельница Тараза поручает своему преданному слуге – ментату-башару Майлсу Тэгу.

А между тем из пустынного Ракиса, древней обители Бога-Императора, до Сестричества доходят новые смущенные вести – появилась девочка, умеющая приказывать песчаным червям.

Френк Герберт. Еретики Дюны / Фото Клуб Семейного Досуга

"На этом языке можно только говорить, но не перевести его, – узнаем мы. – Чтобы понять значение, следует пройти сквозь этот опыт, но даже тогда оно меняется у тебя на глазах. В конце концов, "благородная цель" была опытом, который невозможно перевести. Но, взглянув вниз, на грубую, неуязвимую к жаре шкуру червя из ракианской пустыни, Одраде знала, что она видит: видимое доказательство благородной цели. Тихо крикнула ему: – Эй, старый червь! Ответа не было, но на самом деле она ее и не ждала".

Филип К. Дик. Три стигмата Палмера Элдрича

Издательство: Komubook, 2021

Этот роман – один из самых известных и характерных из наследия Филиппа К. Дика, где его постоянный творческий интерес хрупкой природой реальности достигает нового, до сих пор не виденного уровня. По сюжету, на улице конец ХХІ века. Земля перенаселена и перегрета настолько, что людям опасно находиться на ее поверхности без специальных охлаждающих устройств, а в поселениях-колониях на других планетах царят спартанские, почти первобытные условия жизни.

Филип К. Дик. Три стигмата Палмера Элдрича / Фото Komubook, Моя Книжкова Полиця

Чтобы лучше сносить скучное монотонное существование в этом мрачном технологическом мире, люди привыкли к употреблению загадочного наркотика, позволяющего им погружаться в общий иллюзорный, радостный мир. Когда промышленник Палмер Элдрич возвращается из межзвездного путешествия, он привозит с собой новый наркотик, который значительно мощнее предыдущего и грозит погрузить мир в перманентное состояние наркотического бреда, который, как начинает подозревать главный герой романа, на самом деле контролируется таинственным Элдричем.

Ярослав Гжендович Владыка ледяного сада: Ночной Странник

Издательство: Рідна мова, 2021

Магическое место, описанное в этой книге, населено разумными существами, похожими на людей, духом скандинавской мифологии и ужасными созданиями, словно сошедшими с полотен Иеронима Босха. Именно здесь, по сюжету, одинокий землянин ищет потерянных членов экспедиции и оказывается в вихре чрезвычайных событий. И если Скандинавия ассоциируется с холодом, хотя там бывает и лето, какова же будет планета Мидгаард, в которой столько от скандинавской мифологии? Будет ли она скована льдом или засыпанным снегом? Будет напоминать вечную мерзлоту, где без кожуха некуда? Местные жители больше похожи на людей, чем на любого другого, но все же не земляне.

Главный герой, отправляющийся на поиски потерянного экипажа, обо всем этом еще узнает. Ему следует остерегаться, ведь кто знает, что хоронят пустынные неизведанные просторы и густые туманы. Хозяин с вами – как и Сад его Надежды избавьтесь, как сюда ступили. Ослепнут мониторы, оглохнут коммуникаторы, замолчит оружие. Здесь властвует магия, потому что морозная мгла – как, говорят, жива.

Ярослав Гжендович Владыка ледяного сада: Ночной Странник / Фото Рідна мова, Stylus

Другие верят, что это дуновение богов или ворота засветов. Мидгаард. Планета, где нас, людей, считают существами с рыбьими глазами. Где идет война богов, а демиурги-самозванцы питают жестокость, расцветшую во мраке зла. Где изменяют новейшие земные технологии, а человек должен стать на поединок со своими кошмарами. И остаться с ними наедине…

Джон П. Стрелеки. Третій візит до кафе на краю світу

Издательство: Vivat, 2021

Автор этой книги – популярный американский писатель, продажи книг которого превысили отметку в 6 миллионов экземпляров, его произведения переведены на 42 языка. По сюжету его нового романа, кафе на краю света поможет заблудившимся, и как раз гроза и буря возводят двух таких путников – Джона и Ханну. В последний раз Джон был в этом заведении десять лет тому назад. Теперь он уже не наивный юноша, а человек, которому приходится мириться с течением времени. Ханна здесь впервые; ей пятнадцать, и она пока боится отвечать на вопросы в необычном меню:

Джон П. Стрелеки. Третій візит до кафе на краю світу / Фото Vivat

"Почему вы здесь?", "Боитесь ли вы смерти?", "Удовлетворены ли вы?". И Джону, и Ханне, и читателям представится возможность задуматься и пересмотреть свои ответы на них. Найти себя, понять, что со временем приоритеты меняются, принять все, что преподносит нам жизнь, и иметь силы столкнуться с самыми болезненными темами – вот что дарит своим посетителям кафе. Надеемся, вы ознакомились с меню и уже готовы заказать вкусный ответ на то, что давно вас беспокоит.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Бен Елтон. Знову й знову

Видавництво Старого Лева, 2021

Действие в данной книге начинается 1 июня 1914 года. Главный герой Хью Стэнтон – спецназовец в отставке и знаменитый авантюрист, самый одинокий человек в мире. Те, кого он знал и любил, еще не родились. Может, теперь и не родятся никогда. Только Стэнтон знает, что грядет большая страшная война. Коллективное самоубийственное безумие, которое разрушит европейскую цивилизацию и погрузит в страдания миллионы людей. Двадцатый век станет веком Великой войны, которая унесет сотни миллионов жизней.

Бен Елтон. Знову й знову / Фото Видавництво Старого Лева

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И только Стэнтон это знает, потому что для него этот век – уже история: он прибыл из будущего, воспользовавшись открытием Исаака Ньютона, которое тот завещал обнародовать столетие спустя после его смерти. У Хью Стентона есть миссия – он призван изменить страшную историю своего века, превратить "век смерти" в Золотой Век. Он должен предотвратить войну. Войне, которую начнет один выстрел. Но может ли один шар погубить целый век? И если – да, сможет ли другой единственный шар его спасти? Роман Бена Элтона – удивительные приключения во времени, в ряде альтернативных версий ХХ века, среди которых наша собственная – совсем не самая плохая.