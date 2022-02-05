Киберпанк и любовь: 5 книг с невероятными сюжетами

Среди книг этого обзора – признанные шедевры мировой классики, которые в сочетании с образцами современной литературы создают удивительный коктейль увлекательного чтива. Сюжеты в этих историях непредсказуемы, интрига подстерегает на каждом шагу, а психологическое напряжение не исчезает до последней страницы.

Уильям Гибсон. Сожжение Хром

Издательство Жупанского, 2022

Автор этой книги справедливо считается отцом киберпанка, а многие его предсказания, сделанные еще в начале 80-х годов прошлого столетия, только сейчас начинают сбываться или вскоре станут реальностью, поскольку уже теперь понятно, что наш мир, так или иначе, но движется примерно по сценарию Гибсона.

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"Сожжение Хром" – это его авторский сборник рассказов, сформировавших классику киберпанка и дающий лучшее представление об этом жанре научной фантастики. По сюжету этих рассказов, глобальная сеть Интернет, которая вот-вот превратится в то самое Киберпространство, высокотехнологичные коммуникации, в лабиринтах которых идут информационные войны, информация как наибольшая ценность и одновременно мощное оружие новейшего времени, виртуальная реальность, явные и скрытые войны корпораций за господство над новейшими технологиями, а следовательно, и над миром, модифицированные человеческие тела и сознания нового уровня, искусственные интеллекты и этические вопросы, связанные с их существованием, – мы уже почти вступили в когда-то описанный Гибсоном мир, поэтому полезно заглянуть еще немного дальше и узнать, что ждет человечество за ближайшим поворотом его истории. Именно такую ​​возможность и дает нам эта незаурядная классика киберпанка.

Уильям Гибсон. Сожжение Хром / Фото Издательство Жупанского

Джек Керуак. Бродяги дхармы

Издательство: Комубук, 2021

Не полагалось бы вспоминать о кино в случае с этим культовым романом, но какое-то представление о нем оно может передать. Какой бы фильм об этой эпохе мы ни вспомнили – от давнего "Беспечного ездка" Хопера с тогда еще роскошно волосатым Николсоном до современного "Однажды в Голливуде" Тарантино с альтернативной историей секты Чарльза Мэнсона – все равно это будет не то. Поскольку "Бродяги дхармы" (1958) – это знаковый полуавтобиографический роман Джека Керуака (1922 – 1969), "короля битников", легенды художественного андеграунда и признанного классика мировой литературы.

Джек Керуак. Бродяги дхармы / Фото Комубук

Это бурная жизнь американской богемы 1950-х годов, безумные вечеринки и взрывные поэтические чтения, горячая пыль автостопа и холод товарных вагонов, духовные скитания, дзен-буддизм и единение с природой, изнурительные путешествия к горным вершинам и одинокие ночевки среди пуст. Личная история художника, раздираемого противоречиями: стремление к уединению и прелести богемной жизни, поиски дзена и христианского бога. Ритмическая проза, голос "разбитого поколения", джазовая импровизация на бумаге.

Шерли Джексон. Мы всегда жили в замке

Издательство: Жорж, 2021

Этот детектив, написанный в 1962 году, многие признают высшим литературным достижением автора. Этот страшный и одновременно утонченный шедевр был опубликован через три года после "Призрака дома на холме" и за три года до преждевременной смерти автора и закрепил за ней славу примы макабрической литературы.

Сюжет рассказывает о сестрах Мэри-Кэт и Констанс Блэквуд, живущих вместе со своим больным дядей в больших владениях Блэквудов в Вермонте. Из семи Блэквудов в живых осталось лишь трое после несчастья, постигшего семью шесть лет назад: родители сестер, их младший брат и тетя были отравлены мышьяком, подмешанным в сахар.

Шерли Джексон. Мы всегда жили в замке / Фото Жорж, 2021

За убийство был осужден Констанс, и, хотя суд признал ее невиновной, с тех пор семья подвергается нападкам со стороны соседей и живет крайне одиноко. Так продолжается, пока в имении не объявляется кузен Чарльз. Констанс восхищается Чарльзом, а Мэри-Кэт подозревает в его действиях злое намерение. Его присутствие постепенно расшатывает жизнь последних Блэквудов и приводит их к очередной катастрофе.

Юн Ха Ли. Жемчужина дракона

Издательство: Жорж, 2021

Эта необычная книга – экзотическое сочетание корейского фольклора, магии и научной фантастики. Ее главная героиня по имени Мин – самая обычная девочка-подросток, проживающая с семьей на заброшенной пыльной планете Чинджу. И, конечно, как и любая лиса, она может превращаться на что угодно: человека, животное, даже стол в столовой.

Юн Ха Ли. Жемчужина дракона / Фото Жорж, 2021

И да, она имеет силу Чаров, то есть может управлять человеческими эмоциями и заставлять людей видеть то, чего на самом деле нет. Однако не все так круто, если ты застряла в маленьком куполообразном доме, каждую ночь спишь с кузинами в зажуренной общей комнате, а они еще и храпят, а ты, кроме того, каждый день должен чинить конденсаторы в гидропоническом устройстве. Мин отчаянно стремится вступить в Космические силы, как и ее старший брат Чун, чтобы собственными глазами увидеть Тысячу миров и пережить невероятные приключения!

Владимир Станчишин. Для отношений нужны двое

Издательство: Вихола, 2021

Автор этой книги не зря напоминает, что когда решаем строить отношения, мы должны запомнить: правильных рецептов нет, каждый будет прокладывать свой неповторимый путь. Кто-то женится, а кто-то будет строить долговременные отношения без официальной регистрации брака. У кого будут дети, а кто будет жить без них. Одни будут вместе с людьми противоположного пола, другие – с людьми своего пола. Во всех этих ситуациях будет что-нибудь общее, а что-то только ваше, особенное.

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Так что в этой книге нам рассказывают о схожих моментах, которые может переживать каждая пара. Что происходит, когда заканчивается первый этап влюбленности? Почему кризисы и конфликты – это нормально? Как меняется жизнь, когда у пары появляется младенец? Как родителям пережить "взрыв" подросткового возраста ребенка? Какие этапы проходит семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью? Почему домашнее насилие – это не личное дело и о нем нужно говорить? Как жить членам семьи, где есть алкозависимый человек? Как пережить утрату партнера?

Владимир Станчишин. Для отношений нужны двое / Фото Вихола

Автор не предлагает программы действий, готовых ответов или советов. Однако, отталкиваясь от часов своей практики, охватывает те жизненные ситуации, о которых чаще всего говорят его клиенты.