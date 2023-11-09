Не так давно килими знову повернулись у моду, проте не всім це до вподоби. Якими є плюси та мінуси килима на стіні – розбирався 24 Канал.

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Як килим може доповнити інтер'єр

Стильний килим може доповнити чи навіть змінити акцентну стіну у кімнаті. З розташуванням також можна експериментувати по-різному: почепити на всю стіну чи більшу її частину, або ж взяти невеликий килим під скло і таким чином він доповнюватиме ваш інтер'єр ніби картина.

Якщо у вашій спальні шпалери, а ліжко розташоване уздовж стіни, то килим допоможе уникнути забруднення шпалер. Або створюватиме затишну атмосферу, якщо буде за ліжком.



Килим може доповнити інтер'єр / Фото Pinterest

Аби килим мав органічний вигляд у інтер'єр, варто його поєднувати з текстилем (подушками та пледами), шторами та килимом на підлозі. Гармонійні кольори взаємно доповнюватимуть одне одного, і килим на стіні ідеально впишеться в інтер'єр.

Мінуси килима на стіні

Якими можуть бути недоліки в килима? Найперше – це те, що килим вбирає чимало пилу, тому доповнення стіни потребуватиме додаткових зусиль у прибиранні.

Ще однією проблемою може бути те, що абсолютно негармонійне використання килима в оздобленні кімнати чи неправильний вибір килима може здешевити інтер'єр та навіть зіпсувати його. Проте цей момент стосується майже будь-чого, що ви використовуєте для облаштування своєї оселі, а не конкретно килимів.

Килим на стіні вже не вважається чимось таким, що вже віджило своє, але чи доповнювати інтер'єр своєї оселі настінним килимом – вирішувати лише вам.