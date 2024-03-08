Загалом, існують десятки пензликів для макіяжу, й кожен із них – має своє призначення. Проте такий набір знадобиться візажистам, а для щоденного макіяжу необхідно значно менше, передає Life 24.

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Що треба знати про пензлі для макіяжу

Усі види пензликів для макіяжу умовно можна поділити на 4 великі групи:

для обличчя,

для очей,

для брів,

для губ.

Так, існує 2 види пензлів для нанесення тональної основи – плоскі, схожі на лопатку, та пензлі-дуофібра. Плоскі пензлі допомагають нанести щільний тон і їх краще використовувати під час вечірнього макіяжу. Однак від таких пензлів краще відмовитися жінкам з пористою шкірою, адже такий пензлик лише підкреслить їх. Натомість краще скористатися пензлем-дуофіброю. За допомогою такого пензлика тон буде наноситися рівномірно й матиме максимально натуральний вигляд. До того ж – пензлик-дуофібра допоможе нанести як рідкий тон, так і добре працює з сухими текстурами. Також існує 2 види пензликів для консилера – барильце (щільно набиті) та плоскі (для щільного нанесення та чистих ліній).



Пензлі для макіяжу / Фото Maayan Nemanov

Чи не найбільше різновидів існує для сухих текстур. За допомогою них можна наносити рум'яна, пудру, хайлайтер. Також серед них є скошені – вони призначені для контурингу.

Існує й 2 види пензликів для нанесення тіней – у вигляді бочки та плоскі. За допомогою першого виду можна наносити основний колір, а другий – використовують для додавання блискіток. Для брів існують спеціальні щіточки та скошені кисті. До слова, для макіяжу губ також використовують скошені пензлі.

Блогерка та візажистка Поліна Іванісова у мережі поділилася, що для базового макіяжу буде достатньо 5 пензлів різних типів. Окрім того, більшість пензликів можна замінити б'юті-блендером.

Блогерка розповіла про пензлі для щоденного макіяжу: дивіться відео

До слова, більшість візажистів та блогерів у своїх відео демонструють макіяж, який створюють за допомогою б'юті-блендера. Ним наносять тон, розтушовують бронзер, консилер та скульптор, створюючи однорідний макіяж. Разом з тим, обійтися без пензликів для тіней та рум'ян – просто неможливо.