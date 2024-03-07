До слова, у тіктоці можна знайти тисячі відео за хештегом #passportmakeup. На цих відео жінки створюють макіяж, який матиме ефектний та неймовірний вигляд на світлинах у документах.

Цікаво Вічні секрети краси: 9 порад щодо догляду за собою, які завжди будуть у тренді

Візажистка Мата Маріель розповіла, як робити макіяж, щоб він мав неймовірний вигляд. Вона пояснила, що освітлення у студіях інше, тому необхідно приділити трохи часу, щоб створити ідеальну шкіру та підкреслити риси обличчя.

У чому секрет ідеального макіяжу для фото на паспорт

Як пояснила Мата Маріель, секрет ідеальної світлини на паспорт полягає у симетрії. Вона наголосила, що під час нанесення макіяжу необхідно дотримуватися балансу. До прикладу, якщо одна брова злегка вища за іншу, то це можна виправити за допомогою олівця. Окрім того, необхідно зважати, що такий макіяж матиме незвичний вигляд і може здаватися занадто "гламурним", однак на студійній фотографії це здаватиметься інакше.

Так, як і в будь-яких інших випадках створення макіяжу, необхідно починати з основи. Візажистка Мата Маріель радить обрати такі тональні основи, які матимуть легку текстуру й водночас створюватимуть ефект підтягнутої шкіри. Не варто створювати щільний тон, адже необхідно зберегти природне сяйво шкіри.

Другим кроком стане контуринг. За його допомогою можна додати тіней, підкреслити вилиці, ніс, підборіддя. Як пояснила візажистка, фото на паспорт робиться при такому освітленні, яке робить лице занадто плоским. Саме тому необхідно зробити контуринг, щоб надати обличчю акцентів та підкреслити риси.



Контуринг – важливий етап підготовки для фото на паспорт / Фото Freepik

Доглянуті брови є ключем до успішного макіяжу. Візажистка радить заповнити пробіли на бровах, а також за допомогою консилера створити симетричну форму брів.

Важливо також використовувати підводку або тіні, щоб створити стрілки. Це необхідно для того, щоб збільшити та витягнути форму очей. Окрім того, можна додати накладні вії. Можливо, це буде незручно й незвично, однак на фото 100% матиме ефектний вигляд.

Говорячи про макіяж губ, то Мата Маріель наголосила – необхідно скористатися й олівцем, й помадою. Олівець необхідно обрати такого відтінку, який буде максимально наближеним до природнього кольору губ. Візажистка радить навести контур, трохи розтушувати олівець, а зверху – нанести бальзам, блиск чи помаду, яка надасть губам живого сяяння.

Блогерка показала свій макіяж на паспорт: дивіться відео

Щоб макіяж не зіпсувався до моменту, коли будуть робити фото на паспорт чи інші документи, необхідно нанести спрей, що фіксує макіяж.