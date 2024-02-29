Експерти назвали 9 жіночих порад для догляду за собою, які ніколи не вийдуть з моди. Про які етапи догляду мовиться – далі у матеріалі.

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Захист шкіри від сонця

Сертифікований косметолог-естет Валерія Апарович наголосила, що засоби для захисту від сонця ніколи не вийдуть з моди. Вона пояснила, що використання SPF-захисту – це одна з найважливіших звичок для збереження здоров'я та молодості шкіри.

УФ-випромінювання викликає утворення вільних радикалів, які викликають окислювальний стрес у шкірі. Це призводить до пошкодження клітин. Наслідками цього може бути фотостаріння, що призводить до сухості шкіри, зниження еластичності, зморщок і зміни кольору, а також до серйозних захворювань, включаючи меланому,

– наголосила косметолог.

Найкращий спосіб захистити шкіру від сонця – це використовувати сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF-30 та вище.

Термозахист для волосся

Потребує захисту не лише шкіра, а й волосся. Косметолог Меган Стайнберг заявила, що завжди необхідно використовувати термозахисні засоби для волосся. Вони допомагають захистити волосся від впливу високих температур фена, плойки чи випрямляча.

Нині на полицях можна знайти різні термозахисні засоби – від спреїв до сироваток і кремів. Важливо обрати той, який ефективно виконуватиме свою функцію та підходитиме до типу волосся.



Термозахист – важливий етап догляду / Фото Freepik

Сон на шовкових наволочках

Експертка Лара Ерлоліан наголошує, що краса шкіри та волосся залежить не лише від різних засобів, а й від того, на чому спить жінка. Вона пояснила, що наволочки мають бути шовкові, адже вони значно краще вливають на шкіру. Окрім того, шовк – ніжний матеріал, який не травмує шкіру обличчя та голови.

Якісний сон

Якісний та повноцінний сон – запорука здорової та гарної зовнішності. Валерія Апарович говорить, що спати необхідно від 7 до 9 годин.

Хороший нічний відпочинок – це, ймовірно, головна порада щодо краси від жінок зі шкірою, що сяє. Нестача сну призводить до зниження рівня гідратації, погіршення бар'єрних функцій, прискореного виділення шкірного сала, розширених пор, тьмяного кольору обличчя та мішків під очима,

– пояснила Апарович.

Вона додала, що здорова шкіра буде лише тоді, коли буде підтримка загального стану здоров'я.



Здоровий та якісний сон є запорукою гарної зовнішності / Фото Freepik

Використання натуральних продуктів

Дієтолог Крістіна Кролл розповіла, що, обираючи засоби для догляду, краще надавати перевагу тим, які мають у складі натуральні продукти.

Якщо це добре для навколишнього середовища, це добре і для вас! Продукти, наповнені агресивними хімікатами, не тільки руйнують нашу планету, але й можуть завдати шкоди людині. Природна краса походить від природного догляду,

– поділилася Кролл.

Виготовлення масок для обличчя власноруч

Апарович дотримується думки, що необхідно використовувати не лише професійні засоби для догляду, а й робити маски власноруч.

"Фрукти, ягоди та овочі здавна вважалися чудовими інгредієнтами для домашнього догляду за обличчям. Ця традиція сягає глибокої давнини й не менш актуальна сьогодні. Вони наповнені природними сполуками, що підвищують молодість, які можуть принести масу переваг шкірі, наприклад, вітамінами, антиоксидантами, кислотами тощо", – пояснила косметолог.

До прикладу, фрукти та ягоди стимулюють вироблення колагену та сприяють освітленню шкіри. Так, помідори допомагають зволожити шкіру, огірки – тонізують шкіру, а авокадо допомагає зменшити ознаки старіння.



Маски, зроблені власноруч, також позитивно впливають на шкіру / Фото Freepik

Використання тональних основ з різними відтінками

Говорячи про вічні секрети макіяжу, Стайнберг радить використовувати тональні основи різних відтінків. Вона пояснила, що основи з жовтими підтонами можна використовувати під очима, щоб приховати синці чи темні кола. Також основи такого відтінку допоможуть нейтралізувати почервоніння.

Тональні основи з рожевим відтінком особливо актуальні влітку, адже вони допомагають коригувати загорілу шкіру.

Олівець для губ – мастхев

Олівці для губ ніколи не вийдуть з моди. Змінюються тренди та способи його використання, одна жінки завжди підводять губи. Він допомагає візуально збільшити вуста, зафіксувати помаду чи додати стійкості макіяжу.



Олівці для губ будуть актуальними завжди / Фото Freepik

Обов'язково необхідно знімати макіяж перед сном

Жодні поради у догляді за шкірою не допоможуть, якщо не змивати макіяж перед сном. Косметологи пояснюють: якщо не змити косметику, то хімічні складники у них можуть провокувати подразнення шкіри, а також призведе до передчасного старіння.