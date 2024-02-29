Эксперты назвали 9 женских советов для ухода за собой, которые никогда не выйдут из моды. О каких этапах ухода говорится – далее в материале.

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Защита кожи от солнца

Сертифицированный косметолог-эстет Валерия Апарович отметила, что средства для защиты от солнца никогда не выйдут из моды. Она объяснила, что использование SPF-защиты – это одна из важнейших привычек для сохранения здоровья и молодости кожи.

УФ-излучение вызывает образование свободных радикалов, которые вызывают окислительный стресс в коже. Это приводит к повреждению клеток. Последствиями этого может быть фотостарение, что приводит к сухости кожи, снижение эластичности, морщин и изменения цвета, а также к серьезным заболеваниям, включая меланому,

– подчеркнула косметолог.

Лучший способ защитить кожу от солнца – это использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF-30 и выше.

Термозащита для волос

Нуждается в защите не только кожа, но и волосы. Косметолог Меган Стайнберг заявила, что всегда необходимо использовать термозащитные средства для волос. Они помогают защитить волосы от воздействия высоких температур фена, плойки или выпрямителя.

Сейчас на полках можно найти различные термозащитные средства – от спреев до сывороток и кремов. Важно выбрать тот, который эффективно будет выполнять свою функцию и подходить к типу волос.



Термозащита – важный этап ухода / Фото Freepik

Сон на шелковых наволочках

Эксперт Лара Эрлолиан отмечает, что красота кожи и волос зависит не только от различных средств, но и от того, на чем спит женщина. Она объяснила, что наволочки должны быть шелковые, ведь они значительно лучше вливают на кожу. Кроме того, шелк – нежный материал, который не травмирует кожу лица и головы.

Качественный сон

Качественный и полноценный сон – залог здоровой и красивой внешности. Валерия Апарович говорит, что спать необходимо от 7 до 9 часов.

Хороший ночной отдых – это, вероятно, главный совет по красоте от женщин с сияющей кожей,. Недостаток сна приводит к снижению уровня гидратации, ухудшению барьерных функций, ускоренного выделения кожного сала, расширенных пор, тусклого цвета лица и мешков под глазами,

– объяснила Апарович.

Она добавила, что здоровая кожа будет только тогда, когда будет поддержка общего состояния здоровья.



Здоровый и качественный сон является залогом хорошей внешности / Фото Freepik

Использование натуральных продуктов

Диетолог Кристина Кролл рассказала, что, выбирая средства для ухода, лучше отдавать предпочтение тем, которые имеют в составе натуральные продукты.

Если это хорошо для окружающей среды, это хорошо и для вас! Продукты, наполнены агрессивными химикатами, не только разрушают нашу планету, но и могут нанести вред человеку. Естественная красота происходит от естественного ухода,

– поделилась Кролл.

Изготовление масок для лица собственноручно

Апарович придерживается мнения, что необходимо использовать не только профессиональные средства для ухода, но и делать маски собственноручно.

"Фрукты, ягоды и овощи издавна считались прекрасными ингредиентами для домашнего ухода за лицом. Эта традиция уходит в глубокую древность и не менее актуальна сегодня. Они наполнены природными соединениями, повышающими молодость, которые могут принести массу преимуществ коже, например, витаминами, антиоксидантами, кислотами и т.д.", – объяснила косметолог.

К примеру, фрукты и ягоды стимулируют выработку коллагена и способствуют осветлению кожи. Так, помидоры помогают увлажнить кожу, огурцы – тонизируют кожу, а авокадо помогает уменьшить признаки старения.



Маски, сделанные собственноручно, также положительно влияют на кожу / Фото Freepik

Использование тональных основ с различными оттенками

Говоря о вечных секретах макияжа, Стайнберг советует использовать тональные основы разных оттенков. Она объяснила, что основы с желтыми подтонами можно использовать под глазами, чтобы скрыть синяки или темные круги. Также основы такого оттенка помогут нейтрализовать покраснения.

Тональные основы с розовым оттенком особенно актуальны летом, ведь они помогают корректировать загорелую кожу.

Карандаш для губ – мастхэв

Карандаши для губ никогда не выйдут из моды. Меняются тренды и способы его использования, одна женщина всегда подводит губы. Он помогает визуально увеличить уста, зафиксировать помаду или добавить стойкости макияжу.



Карандаши для губ будут актуальными всегда / Фото Freepik

Обязательно необходимо снимать макияж перед сном

Никакие советы в уходе за кожей не помогут, если не смывать макияж перед сном. Косметологи объясняют: если не смыть косметику, то химические составляющие в них могут провоцировать раздражение кожи, а также приведет к преждевременному старению.