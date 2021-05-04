Будь-хто позаздрить: цей кіт живе у крихітному будинку з телевізором та ліжком

Коти завжди полюбляють розважатись у порожніх коробках, ящиках чи пакетах. Цьому коту пощастило: господар обладнав для нього окрему мініатюрну кімнату з телевізором, ліжком та усіма необхідними речами для комфортного життя.

Котика на ім'я Ваєтт Браян Девіс з родиною взяли з притулку кілька місяців тому. Зовсім скоро під час ремонту чоловік знайшов невелику пусту комірчину прямісінько у стіні своєї спальні. Він вирішив, що таке місце не повинне пропадати – і взявся робити з нього власну кімнату для нового пухнастого члена родини.

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Як тільки Ваєтт заселився у свою кімнату, невеличкий проєкт Браяна швидко став популярним у Твітері. Здається, котик вже звик до свого нового помешкання з усіма вигодами: тут є власне ліжко з постіллю, килим на підлозі, картини на стінах, улюблені іграшки домашнього улюбленця і головне – персональний телевізор, який працює!

Кімната виглядає, як справжня / Фото Твіттер Браяна Девіса

Браян розповів, що вони відразу помітили захоплення котика: він полюбляв спостерігати за пташками та білками у вікно. Проте взимку котику особливо не було за ким підглядати, тож Браян показував йому відео на Ютубі на планшеті – і це сподобалось котику не менше. А коли чоловік натрапив на несподівану знахідку у стіні, то твердо вирішив, що тут у Ваєта має бути своя кімната, де він може дивитись відео.

Це було ідеальне місце для маленької кімнати в нашій крихітній спальні в нашому крихітному будинку,

– сміється чоловік

Кімнатка до та після ремонту / Фото Твіттер Браяна Девіса

Він навіть прикрасив стіни творами мистецтва із зображеннями котів, які, на його думку, могли б сподобатись Ваєтту.

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Картини у кімнаті кота / Фото Твіттер Браяна Девіса

Девід не був впевнений, чи їх домашньому улюбленцю сподобається його нова кімната. Проте Ваєтт швидко оцінив переваги такого мініатюрного помешкання і тепер постійно навідується, щоб відпочити та подивитись улюблені відео.

Він проводить там багато часу, і насолоджується цим так само, як дитина, яка нарешті отримала власну кімнату, – розповідають у родини

Ваєтту дійсно подобається помешкання / Фото Твіттер Браяна Девіса

Ваєтта взяли з притулку всього кілька місяців тому / Фото Твіттер Браяна Девіса