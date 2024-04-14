Відкриття сезону культурного артпростору V'YAVA буде 27 і 28 квітня в Саду Бажань на ВДНГ. Тепер відвідувачі зможуть насолодитися не лише музикою різних жанрів, але й напрямами традиційного українського мистецтва.

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Українська культура – це потужна сила

Ідеологи артпростору наголошують, що українська культура – це потужна сила духу сьогодні, під час війни, яка підтримує, об'єднує, дає сили, надії, світло й барви життя. Варто додати, що артпростір має також і благодійну мету – організатори планують зібрати 4 мільйони гривень на потреби 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ nf придбання інкубаторів для порятунку немовлят із прифронтових територій.

Артпростір працюватиме 4 – 5 разів на тиждень, і в ці дні відвідувачі можуть насолодитися концертами виконавців у різних жанрах, виступатимуть діджеї. Також просто неба кожен може ознайомитися з витворами мистецтва та культури. Так, у Саду Бажань всі охочі можуть відвідати:

виставки живопису сучасних художників з різних куточків України;

експозиції творів скульпторів, народних майстрів та інших митців,

сеанси українського кіно в літньому мінікінотеатрі й театральні вистави,

ярмарки крафтових українських виробників,

оновлені локації для дітей, зокрема дитмайданчик у формі динозавра від архітектора й декоратора Івана Шпака,

лекторій з освітніми івентами, зокрема з тактичної медицини,

два оновлені спортивні майданчики, де можна пограти в баскетбол, теніс, настільний теніс та ФІФА. Власні чемпіонати із цих видів спорту.

автомати з іграми Pac-Man, Mortal Kombat, Sonic.

нові фудкорти з українськими автентичними стравами й смаколиками різних світових кухонь.

Культурний артпростір V'YAVA / Фото V'YAVA

Відкриття артпростору заплановане на 27 квітня, на якому виступатимуть десятки українських артистів. Вже наступного дня, 28 квітня, на території артпростору лунатимуть пісні на вірші цілої низки знакових поетів, а також лунатиме джазова музика.

Зверніть увагу! Вхід на концерти – за попередньо придбаними квитками.