Открытие сезона культурного арт-пространства V'YAVA будет 27 и 28 апреля в Саду Желаний на ВДНХ. Теперь посетители смогут насладиться не только музыкой разных жанров, но и направлениями традиционного украинского искусства.

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Украинская культура – это мощная сила

Идеологи артпространства отмечают, что украинская культура – это мощная сила духа сегодня, во время войны, которая поддерживает, объединяет, дает силы, надежды, свет и краски жизни. Стоит добавить, что артпространство имеет также и благотворительную цель – организаторы планируют собрать 4 миллиона гривен на нужды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и приобретение инкубаторов для спасения младенцев с прифронтовых территорий.

Артпространство будет работать 4 – 5 раз в неделю, и в эти дни посетители могут насладиться концертами исполнителей в разных жанрах, будут выступать диджеи. Также под открытым небом каждый может ознакомиться с произведениями искусства и культуры. Так, в Саду Желаний все желающие могут посетить:

выставки живописи современных художников из разных уголков Украины;

экспозиции произведений скульпторов, народных мастеров и других художников,

сеансы украинского кино в летнем мини-кинотеатре и театральные представления,

ярмарки крафтовых украинских производителей,

обновленные локации для детей, в частности детская площадка в форме динозавра от архитектора и декоратора Ивана Шпака,

лекторий с образовательными ивентами, в частности по тактической медицине,

две обновленные спортивные площадки, где можно поиграть в баскетбол, теннис, настольный теннис и ФИФА. Собственные чемпионаты по этим видам спорта.

автоматы с играми Pac-Man, Mortal Kombat, Sonic.

новые фудкорты с украинскими аутентичными блюдами и вкусностями различных мировых кухонь.

Культурное арт-пространство V'YAVA / Фото V'YAVA

Открытие артпространства запланировано на 27 апреля, на котором будут выступать десятки украинских артистов. Уже на следующий день, 28 апреля, на территории артпространства будут звучать песни на стихи целого ряда знаковых поэтов, а также будет звучать джазовая музыка.

Обратите внимание! Вход на концерты – по предварительно приобретенным билетам.