Подборку идей для романтических и оригинальных свиданий, которые вы без особых усилий можете организовать для своего любимого человека, читайте на Life 24.

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Мастер-класс

Гончарство, приготовления интересных блюд или сладостей, рисование, сквош, стрельба из лука, изготовление свечей или создание авторских духов – сейчас можно найти мастер-классы на любой вкус и бюджет.

Такое свидание – хороший повод научиться чему-то новому вместе и интересно и незабываемо провести время.

Новый опыт сближает / Фото Freepik

Квест для двоих

Квесты – это вариант для активных пар, которые обожают приключения. Можно выбрать игру, сюжет которой будет основываться на вашем любимом фильме, сериале или будет абсолютно новым и загадочным. Главное, чтобы вам было весело и увлекательно разгадывать тайны вместе.

Экстремальное свидание на скалодроме

Свидание на скалодроме – отличная идея для пар, которые не боятся пробовать что-то новое и любят спортивные развлечения. Такая активность точно удивит вашу половинку и даст возможность попробовать вместе необычное занятие. А это гарантия, что впечатления и воспоминания после такого времяпрепровождения еще долго будут греть ваши сердца.

Такое свидание не оставит равнодушными фанатов активного отдыха / Фото Freepik

Вечер игр на PlayStation или VR

Если вместе со своим любимым человеком вы любите играть в видеоигры и исследовать цифровые миры, свидание можно провести за играми на PlayStation в любимом заведении или выбрать VR-квест.

В этом случае вам точно придется взаимодействовать вместе, совместно выполнять задания, проходить квесты, что создаст ощущение командности и подарит незабываемое веселье.

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

Парный массаж или день в SPA

Парный массаж или день в SPA даст возможность прожить чувственные моменты, почувствовать расслабление и наконец отдохнуть после напряженных будней. Если вы давно не проводили время в тишине и приятной атмосфере вместе со своим партнером или партнершей, смело устраивайте такое свидание и позвольте себе насладиться совместным временем и релаксом.

Совместный отдых – это вариант для романтического свидания / Фото Freepik

Второе "первое свидание"

Воспроизвести ваше первое свидание – это необычная, но очень романтическая идея. Вспомните в чем вы были одеты, что делали, о чем говорили, и попробуйте прожить еще раз лучшие моменты с того дня.

Пройдитесь тем же маршрутом, что и в первый раз, поужинайте в том же заведении или возможно, если вы были в кино, посмотрите тот же фильм. Такое возвращение в прошлое подарит вам ощущение приятной ностальгии и возможно поможет раскрыть ваши отношения по-новому.

Парная фотосессия

Не нужно искать особые поводы, чтобы сохранить ваши отношения еще и на фото. Выберите фотографа, который понравится вам по стилю, и подарите своему любимому человеку незабываемые воспоминания. Пусть это будет фотоистория вашей любви, которая будет напоминать о романтических чувствах сквозь годы.

Фото оставят воспоминания о вашей любви на годы / Фото Freepik

Конная прогулка на лошадях

Прогулка на лошадях – это свидание мечты для непоседливых пар и для тех, кто любит животных. А также это возможность подышать свежим воздухом и насладиться пейзажами. Кроме того, такая активность является еще и способом снизить уровень стресса и тревожности, поэтому после этого свидания позитива хватит надолго.