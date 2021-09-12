Дівчина опублікувала фотографію чеку на розважальному ресурсі Reddit. Хоч і те, що написав чоловік, звучало досить неприємно, та багатьох людей розвеселив несподіваний коментар. Також вони були здивовані від щедрості незнайомця.

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Клієнт поїв у ресторані на 128 доларів. Чайові були значно більші – аж 1 тисяча доларів. Ситуація стає більш зрозумілою, коли читаєш некрасивий коментар від незнайомця. До слова, він назвав себе володарем.

Красиві сосочки, принцесо. Подзвони мені, – написав клієнт.

Незнайомець написав це на своєму чеку / Фото Reddit

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO.

Користувачі Reddit по-різному відреагували на таку не надто коректну спробу познайомитися:

Бідна дівчинка.

Як людина, яка пропрацювала у сфері послуг багато років, скажу вам, що мене б це взагалі не засмутило.

Ви можете написати мені що завгодно, якщо дасте тисячу доларів.

Тисяча доларів – це тисяча доларів. Бери їх і все.

Відчувала б себе огидно, якби про мене таке написали.

Та не всі клієнти поводять себе так некрасиво. Нещодавно один незнайомець залишив персоналу настільки великі чайові за якісну роботу, що в них просто відвисла щелепа. Скільки там було грошей – читайте нижче.

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