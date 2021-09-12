Девушка опубликовала фотографию чека на развлекательном ресурсе Reddit. Хотя и то, что написал мужчина, звучало довольно неприятно, но многих людей развеселил неожиданный комментарий. Также они были удивлены от щедрости незнакомца.

Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

Клиент поел в ресторане на 128 долларов. Чаевых он оставил значительно больше – 1 тысячу долларов. Ситуация становится более понятной, когда читаешь некрасивый комментарий от незнакомца. К слову, он назвал себя мастером.

Красивые сосочки, принцесса. Позвони мне, – написал клиент.

Незнакомец написал это на своем счете / Фото Reddit

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO.

Пользователи Reddit по-разному отреагировали на такую ​​не слишком корректную попытку познакомиться:

Бедная девочка.

Как человек, проработавший в сфере услуг много лет, скажу вам, что меня бы это вообще не расстроило.

Вы можете написать мне что угодно, если дадите тысячу долларов.

Тысяча долларов – это тысяча долларов. Бери их и все.

Чувствовала бы себя отвратительно, если бы обо мне такое написали.​

Но не все клиенты ведут себя так некрасиво. Недавно один незнакомец оставил персоналу настолько большие чаевые за качественную работу, что у них просто отвисла челюсть. Сколько там было денег – читайте ниже

Интересно Персонал едва не потерял сознание от чаевых, которые оставил клиент: какая сумма