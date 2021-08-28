Неожиданная ситуация произошла во Флориде в заведении Wahoo Seafood Grill. Работники были настолько удивлены, что рассказали об этом на странице ресторана в фейсбуке. Не каждый день встретишь столь щедрого клиента!

Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

Во вторник вечером клиент попросил весь персонал нашего ресторана собраться вместе. Он поблагодарил их за то, что они пришли и усердно работали. Далее произошло нечто невероятное. Он сказал, что дает по 1 тысяче долларов каждому. Наши сотрудники до сих пор не могут в это поверить, – написали представители ресторана.

Чек клиента / Фото фейсбук Wahoo Seafood Grill Gainesville

Интересно, что клиент поел всего лишь на 144 доллара. Остальная сумма – 10 тысяч – это чаевые десяти работникам, которые были на смене в то время.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Владелец заведения был невероятно благодарен клиенту. Он просто не подбирал слов.

Обычно я не очень эмоциональный парень, но это меня действительно зацепило. Я впечатлен. Мы все поражены от его щедрости. Последние полтора года для этой отрасли были очень непростыми. Нам трудно и мы истощены. Но этот невероятный акт добра восстановил нашу веру в человечество. Все наши сотрудники хотят от всей души поблагодарить этом щедром клиенту, – рассказал владелец заведения.

Он добавил, что эти деньги реально помогли персонала. К примеру, один из парней, который работает в заведении, жил в приюте. А другому нужны были деньги, потому что у него больной ребенок.