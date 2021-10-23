Найбільш неприємним виявився коментар, який клієнти залишили в чеку. Дівчина не змогла стримати сліз від такого справді хамського ставлення. Дещо кумедна та водночас неприємна історія стала популярною у тіктоці: відео переглянули понад 3,6 мільйона разів.

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Клієнти не думали, що заклад буде занадто дорогим для них

Знайома святкувала день народження батька у великому сімейному колі: прийшли п’ятеро дорослих та четверо дітей. Посиділи дійсно гучно! Старші випили 25 шотів міцного алкоголю, який коштував по 18 доларів.

Коли настав час розраховуватися, мама знайомої була неприємно здивована рахунком. Вона не думала, що їхнє святкування буде настільки дорогим. Жінка обурилася, чому офіціантка їх про це не попередила.

Чек клієнтів / Скриншот тікток keylamxo

Схоже, що ситуацію не вдалося залагодити. Хтось із клієнтів розлив кетчуп по всьому столу та розбив чарки. А "на десерт" – зробив послання офіціантці у чеку. Там намальований середній палець та фразу: "Пішла ти" (в грубій формі).

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Це один з багатьох випадків, коли я плакала через клієнтів під час своєї роботи офіціанткою, – розповідає про цю ситуацію блогерка.