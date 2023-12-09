Книги для зимових вечорів: 3 історії, які точно не залишать нікого байдужим

Взимку вечори стають довшими, тож у людей може з'являтися більше вільного часу. Його можна провести за цікавою книгою, яка подарує гарний настрій та допоможе поринути в певну атмосферу.

Зимові вечори бувають дуже довгими, тож хочеться проводити їх цікаво та з користю. Відмінним рішенням стане почитати якусь книгу, тому 24 Канал підготував добірку історій для зимових вечорів.

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"Там, де співають раки" Делія Оуенс

Вдалий мікс драми та детективу, загорнутий у обкладинку підручника з ботаніки. Дехто каже, що це – книга про самотність дівчинки, яка довгі роки живе серед боліт. Інші стверджують, що вона про усвідомлену відокремленість від світу, зарозумілість та небажання спілкуватися. Однак дізнатись, хто з них має рацію, можна лише прочитавши її.



Обкладинка книги / Фото КниганіЄ

"Тривожні люди" Фредерік Бакман

Це історія про все на світі. Про те, як нелегко доводиться дорослим, які не навчилися пристосовуватися до змін. І дітям, які не розуміють, для чого живуть і не приймають своє тіло. Можна довго перераховувати усі сюжетні лінії, але в жодному короткому описі неможливо охопити усю значущість книги. Єдиний вихід – прочитати її повністю.



Обкладинка книги / Фото КниганіЄ

"Місто дівчат" Елізабет Гілберт

Ця книга – лист старої жінки молодій, просякнутий атмосферою Нью-Йорка 40-х років. Здається, що це – книга про фемінізм, але жодна із її героїнь не стурбована боротьбою за свої права. Всі вони просто ігнорують соціальні стереотипи і проживають своє життя так, наче зовнішнього пресингу взагалі не існує.



Обкладинка книги / Фото КнигарніЄ