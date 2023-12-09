Зимние вечера бывают очень длинными, поэтому хочется проводить их интересно и с пользой. Отличным решением станет почитать какую-нибудь книгу, поэтому 24 Канал подготовил подборку историй для зимних вечеров.

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"Там, где поют раки" Делия Оуэнс

Удачный микс драмы и детектива, завернутый в обложку учебника по ботанике. Некоторые говорят, что это книга об одиночестве девочки, которая долгие годы живет среди болот. Другие утверждают, что она об осознанной обособленности от мира, самомнении и нежелании общаться. Однако узнать, кто из них прав, можно только прочитав его.



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Тревожные люди Фредерик Бакман

Это история обо всем мире. О том, как нелегко приходится взрослым, не научившимся приспосабливаться к изменениям. И детям, не понимающим, для чего живут и не принимают свое тело. Можно долго перечислять все сюжетные линии, но ни в одном кратком описании невозможно охватить всю значимость книги. Единственный выход – прочесть ее полностью.



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"Город девушек" Элизабет Гилберт

Эта книга – письмо старой женщины молодой, пропитанное атмосферой Нью-Йорка 40-х годов. Кажется, что это книга о феминизме, но ни одна из ее героинь не обеспокоена борьбой за свои права. Все они просто игнорируют социальные стереотипы и проживают свою жизнь так, как внешнего прессинга вообще не существует.



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