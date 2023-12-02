24 Канал зібрав добірку фантастичної літератури, яка зможе зачарувати будь-кого та подарує купу незабутніх вражень та задоволення від читання.

Також цікаво Зимовий мастрід: добірка книг для святкового та чарівного настрою

Цикл "Пісня льоду й полум’я". Джордж Р. Р. Мартін

Важко знайти людину, яка хоча б один раз в житті не чула фразу – "Зима близько". Це цитата з всесвітньо популярного циклу Джорджа Р. Р. Мартіна "Пісня льоду й полум’я", що ідеально пасує своєю похмурістю, захопливими сюжетними поворотами та різноманіттям піднятих тем для зимового читання.

Ця епопея в жанрі фентезі розповідає про світ Вестероса, де за трон Семи Королівств змагаються кілька благородних домів. І поки дворяни з’ясовують стосунки, на півночі збирається армія живих мерців під проводом Короля Ночі.

Цикл "Відьмак". Анджей Сапковський

Це ще один фентезійний цикл, який дасть можливість зануритися у вигаданий світ на цілу зиму. Анджей Сапковський оповідає про відьмака Ґеральта – мисливця на монстрів, що застосовує свої навички не для геройства, а для звичайного заробітку собі на життя. Хоча, на перший погляд, може здатися, що це банальна історія, насправді ж книги циклу мають безліч алюзій на сучасне суспільство та порушують проблеми призначення і моралі, добра і зла.

"Зимар". Террі Пратчетт

Це надзвичайно атмосферний та зимовий роман із серії "Дискосвіт" Террі Пратчетта. "Зимар" є продовженням пригод маленької відьмочки Тіфані Болячки, яка помінялася місцями з самою Володаркою Літа.

Дівчина не слухала старших, а точніше, свою наставницю пані Зрадоньку. Ноги самі затягли її у темний морріс денс й витанцьовували так, що у неї закохався стихійник Зимар.

Тепер баланс Дискосвіту знову порушено, звичний порядок речей став дуже засніженим та холодними. Тож Тіфані доведеться врятувати світ від вічного холоду.

"Двір холоду і зоряного сяйва". Сара Дж. Маас

"Двір холоду і зоряного сяйва" – це четверта частина серії книжок "Двір шипів і троянд", у якій авторка переосмислює класичний сюжет про Красуню та Чудовисько. Головні герої – Фейра і Різ разом зі своїми друзями взялися відновлювати Двір Ночі та місто, що зазнало значних руйнувань під час війни.

Наближається Зимове Сонцестояння, а з ним і довгоочікуваний перепочинок. Однак попри святкову атмосферу тіні минулого не дають про себе забути. Фейра, яка святкуватиме своє перше зимове сонцестояння, виявляє, що близькі їй люди постраждали набагато сильніше, ніж можна було очікувати, і це може вплинути на майбутнє Двору і всього їхнього світу.

"Трон із драконових кісток. Книга 1". Тед Вільямс

"Пам’ять, Скорбота і Шип" – культова трилогія одного з найпопулярніших у світі авторів, американського письменника Теда Вільямса. Серія книг фактично стала еталоном жанру епічного фентезі сучасності.

Перша книга, "Трон із драконових кісток", розповідає про те, що стається після смерті короля Артура. У книзі ви знайдете все – чвари, розруху, війни, смерть, кров і страждання “маленьких” людей, доля яких опинилася на шляху велетенського безжального Колеса, яке або розчавить їх, або піднесе на осяйні вершини, або скине у прірву відчаю і горя.

Герої борються за своє життя, й гадки не маючи, що саме від них залежить, житиме чи загине увесь світ, уся людська цивілізація. Вони не здаються навіть у безвиході, сподіваючись, що Колесо зробить новий оберт і доля їм усміхнеться. Наближається вирішальна битва Світла і Пітьми, і від них залежить, хто переможе.