24 Канал зібрав добірку книжок, що допоможуть поринути у казкову зимову атмосферу та по-справжньому насолодитися цим періодом. Вам залишається лише обрати свою історію, вкритися пледом, приготувати какао та поринути в книжковий світ.

До теми Чтиво вихідного дня: добірка книг, які можна прочитати за один вечір

Най сніжить. Три романтичні історії на свята

Джон Грін, Морін Джонсон, Лорін Міракл

Різдвяна сніжна буря перетворює одне маленьке містечко на дуже романтичне місце. Здається, таке можна побачити лише в кіно. Саме в цій казковій атмосфері автори підліткових книг-бестселерів змусять читача повірити у дива і з головою поринути у три пов'язані між собою розповіді: про солодкий поцілунок незнайомця, коли морозяної ночі йдеш з засипаного снігом вокзалу, про поїздку через кучугури снігу, яка стане початком великого кохання з давнім другом, а також про те, що шлях до справжнього кохання починається досить болюче вранці у Старбаксі.

Різдво з червоним кардиналом

Фенні Флегг

Невтішний діагноз поставив крапку в планах Освальда. Від свого лікаря він дізнався, що жити йому лишається небагато. Тож напередодні Різдва чоловік вирішує покинути похмурий Чикаго та відправитися у віддалене містечко під назвою Лост-Ривер. Там листоноші пересуваються човнами, а місцеві жінки — членкині таємничої спільноти, яка підпільно робить добрі справи. Одного дня Освальд зазирає до місцевої крамнички, у якій мешкає маленька червона пташка на ім’я Джек. Ця зустріч стане лише початком див, які чекають на чоловіка в Лост-Ривері.

Ожинова зима

Сара Джіо

У цій книзі поєднуються історії, що трапилися в 1933 та 2010 році. У першій з них втомлена після нічної зміни жінка поспішає додому, де на неї чекає маленький син. У Віри немає вибору, хлопчик залишається на ніч один. Попри страшний снігопад, вона намагається дістатися додому якомога швидше, але виявляє, що її будинок порожній. Друга ж історія розкаже читачу про репортерку Клер, яка отримує нудне завдання — написати нарис про раптовий травневий снігопад. Під час роботи Клер дізнається про схожу негоду, яка накрила місто багато років тому. Саме у той снігопад пропав маленький хлопчик. Жінка намагатиметься дізнатися його долю, адже сама нещодавно втратила дитину.

Ведмеже місто

Фредрік Бакман

Це історія про маленьке містечко Бьорнстад на півночі Швеції. Колись там вирувало життя, а зараз залишилось лише безробіття та безвихідь. Уся надія міста — це юнацький хокейний клуб. На цьому виді спорту у Бьорнстаді зав'язані життя майже всіх містян. День перемоги у матчі став найщасливіший для містечка і клубу, але для Маї Еріксон і її батьків — жахіттям та змінив усе. Жителі міста мають зробити вибір та вирішити, яку ціну вони готові заплатити за перемогу.

Батько Вепр

Террі Пратчетт

Це четвертий роман циклу "Смерть" серії "Дискосвіт" Террі Пратчетта. Книгу називають одним з "найзимовіших" творів для дорослих. Вона оповідає про Вепроніч — чарівний час, коли до всіх чемних дітей приходить добродушний товстун-веселун Батько Вепр. Він залазить у домівки через димар, залишає подарунки у панчохах, розвішаних на каміні, частується хересом і печивом. Але цього року щось пішло не так. Подарунки розвозить семифутовий скелет із фальшивою бородою. Що трапилось, навіщо Смерть узявся виконувати чужі обов'язки, куди подівся справжній Батько Вепр та чи вдасться Смерті врятувати дух Вепроночі й зберегти віру людей у чудеса — усе це ви дізнаєтесь, читаючи роман.