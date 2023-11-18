І такі книги є. У сьогоднішній добірці 24 Каналу шукайте твори безсмертної класики, за якою можна цікаво провести вечір.

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"Колгосп тварин"

120 сторінок суцільної алегорії на СРСР. Так можна охарактеризувати твір Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". Автор у формі нібито казки показує, наскільки є абсурдним комуністичний устрій та особливо Радянський Союз.

Для західного читача це, мабуть, щось за межею реальності, а для нас – лише нагадування про те, як колись доводилось жити нашому народові.



"Колгосп тварин" / Фото КСД

"Великий Гетсбі"

Найвідоміший роман Френсіса Скотта Фіцджеральда вмістився на 200 сторінок. Автор майстерно описує повоєнне покоління, життя якого приховує психологічну надломленість та жагу до яскравого життя. Головний герой твору, Джей Гетсбі прагне якнайшвидше розбагатіти та одружитися з коханою, але мрії від реальності суттєво різняться.



"Великий Гетсбі" / Фото КСД

"Маленький Принц"

Вічна класика, яку кожного разу читаєш мов уперше. У школі – з позиції дитини, світ якої наповнений фантазією та вірою в дива, а в дорослому віці – з позиції пілота, який розмірковує про те, чому ж дорослі більше не вірять у диво?

Історія мандрівки Маленького Принца і надзвичайно глибокі сенси Антуан де Сент-Екзюпері вмістив на 96 сторінок, які можна і варто прочитати за один осінній вечір.



"Маленький Принц" / Фото КСД

"Старий і море"

Найвідоміший твір Ернеста Гемінґвея і якщо ви його не читали, то точно чули про нього. Це – остання повість, опублікована за життя письменника і вона описує історію старого рибалки Сантьяго, якому вперше за дуже довгий час пощастило і на його гачок упіймалася велика рибина, проте втримати її виявилося не так легко. Це не лише повість, але й притча, яку автор умістив на 104 сторінки.



"Старий і море" / Фото КСД

"451° за Фаренгейтом"

Для поціновувачів антиутопій справжньою знахідкою на вечір стане один із найвідоміших творів Рея Бредбері "451° за Фаренгейтом". У ньому описаний світ, у якому все змінилося – пожежники більше не гасять вогонь, а спалюють будинки і всі знайдені книжки. Зберігати їх – злочин. Люди більше не гуляють, не розважаються і не спілкуються – як жити в такій реальності? І як вижити в ній – усе це розповідає автор на 144 сторінках твору.



"451° за Фаренгейтом" / Фото КСД

Робота, відпочинок, дім та хобі – де б не була сучасна жінка, важливо, щоб вона почувалася комфортно та впевнено. Саме тому виробник нижньої білизни Anabel Arto пропонує широкий асортимент товарів, які підійдуть як для романтичної вечері, так і для активних вихідних.