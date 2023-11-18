24 канал зібрав кілька цікавих ідей, що допоможуть перетворити житло на затишне та комфортне місце восени. Гарантуємо, що ця добірка подарує натхнення та кілька варіантів для перевтілень вашого дому.

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Додайте тепла та світла

Завдяки світлу можна легко створити відповідну атмосферу — робочу, романтичну, святкову, буденну або ж затишну. Для останньої задачі найкраще використовувати тепле, приглушене світло. Також слід додавати якомога більше невеликих джерел освітлення. Окремі лампи, приміром, можна розмістити над стільницями, плитою, журнальними столиками. А щоб створити особливий затишок, спробуйте використати бра і торшери.

Водночас не слід забувати й про тепло. Воно просто необхідне, щоб почуватися затишно і захищено. Однак це не означає, що терміново треба намагатися оформити камін. Достатньо придбати кілька свічок та красивих свічничків.

Тепле світло та свічки — неодмінні атрибути осіннього затишку / Фото Pexels

Текстиль — головний друг затишку

Наволочки, штори, скатертини, пледи — усе це може додавати затишку до вашого помешкання. Восени в дизайні текстилю найкраще зосередитися на пастельних та теплих кольорах. Вони додаватимуть настрою, коли за вікном буде сіро та безрадісно.

Крім того, домашній затишок у багатьох із нас асоціюється із цілою купою диванних подушок. Вони дозволяють розставити яскраві акценти, організувати комфорт, тож не варто боятися великої кількості невеликих подушок різних кольорів та форм.

Подушки та пледи легко зроблять простір більш приємним / Фото Pexels

Оберіть аромат вашої осені

Ніщо так гарно не доповнює атмосферу та не надає відчуття завершеності простору як ідеально підібраний аромат. Для довершеного відчуття затишку вдома потурбуйтеся про цю важливу деталь.

Домашній затишок важко уявити без особливого запаху / Фото Pexels

Можна обрати ароматичні свічки, ароматні палички чи аромадифузори, ароматичні спреї чи ефірні олії. До осені гарно пасуватимуть пряні та солодкі запахи, зокрема аромати з корицею, шоколадом, запахи випічки.

Створити затишок вдома зовсім не складно, адже секрет успіху – у деталях. Зокрема, стильний домашній одяг не менш важливий, аніж текстиль та декор. Щоб переконатися в цьому, пропонуємо звернути увагу на велюрове вбрання від Anabel Arto. В каталозі бренду безліч пропозицій на будь-який бюджет. Тож кожна знайде свій стильний look, в якому почуватиметься затишно та комфортно щодня.