Книги і любов: 5 літературних новинок, які не соромно подарувати на День закоханих

14 лютого – це також і день для тих, хто закоханий у книги. Міжнародний день книгодарування започаткувала Еммі Бродмур, матір трьох дітей і засновниця популярного американського порталу дитячої книжки "Delightful Children's Books".

Для книголюбів цей день і справді буде особливим, адже це чудова можливість отримати нову книгу від друзів. Робити приємні несподіванки можете і ви самостійно, а 24 канал із задоволенням допоможе обрати твір.

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5 книг, які можна подарувати на День закоханих

"Паризькі години" Алекс Джордж



"Паризькі години" Алекс Джордж / Фото Фабула

"Паризькі години" Алекса Джорджа – це книга із витонченою загадковою обкладинкою, яка зовсім нещодавно вийшла друком. Справжню атмосферу міста творять його мешканці – такі різні, кожен зі своєю долею. Та скільки всього може змінитися лише за один день, коли шляхи тих, хто ніколи не мав зустрітися, неочікувано перетнуться? Паризькій осені 1927 року є чим вас здивувати.

"Will. Вілл" Вілл Сміт і Марк Менсон



"Will. Вілл" Вілл Сміт і Марк Менсон / Фото Book24

Книга "Will. Вілл" – новинка, якої ще точно немає у колекції ваших друзів. Це історія життя відомого актора, музиканта та громадського діяча Вілла Сміта. Він хотів, щоб популярність принесла щастя не лише йому, а й його рідним та близьким. Але ці надії не справдилися, бо в результаті постійно доводиться чимось жертвувати. Ви познайомитеся із зовсім іншим Смітом – людиною, якій також може боліти.

"Квідич крізь віки" Джоан Роулінг



"Квідич крізь віки" Джоан Роулінг / Фото ababahalamaha

Вік фанатів Гаррі Поттера абсолютно різний, тому велике ілюстроване видання "Квідич крізь віки" потішить чи не кожного поціновувача магічного всесвіту Джоан Ролінґ. Книга розповість про найвідоміші збірні, їх таємні прийомчики та особливі досягнення. А проведе вас за лаштунки чарівного спорту сам Албус Дамблдор, чия передмова очікує вже на перших сторінках.

"Поцілунок у Нью-Йорку" Кетрін Райдер



"Поцілунок у Нью-Йорку" Кетрін Райдер / Фото Видавництво Старого Лева

Неважко здогадатися, у якому місті ви опинитеся разом із книжкою "Поцілунок у Нью-Йорку" Кетрін Райдер. І не коли-небудь, а у переддень Різдва, бо саме тоді Шарлотта й Ендрю застрягли в аеропорту. Обоє щойно розійшлися зі своїми коханими, обоє прагнуть лише швидше дістатися додому та врешті віднайти душевний спокій. Та хто знає, може доля не знущається, а лише підкидає шанс змінити життя на краще?

До теми Кіберпанк і кохання: 5 книг з неймовірними сюжетами

"Друзі. Офіційна кулінарна книга"



"Друзі. Офіційна кулінарна книга" / Фото yesiwantit

Подаруйте собі та близьким хвилю ностальгії, що накриє відразу, коли розгорнеться офіційна кулінарна книга за серіалом "Друзі". Тепер кожен зможе стати таким вправним кухарем, як Моніка, і зрозуміти, чому Джої ніколи не ділиться їжею. Найкращі рецепти салатів, сандвічів, десертів, основних страв та багато іншого очікує вас на сторінках цього яскравого видання, яке можна просто годинами розглядати, згадуючи улюблені епізоди.