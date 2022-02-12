Для книголюбов этот день действительно будет особенным, ведь это прекрасная возможность получить новую книгу от друзей. Делать приятные неожиданности можете и вы самостоятельно, а 24 канал с удовольствием поможет выбрать произведение.

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5 книг, которые можно подарить на День влюбленных

"Парижские часы" Алекс Джордж



"Парижские часы" Алекс Джордж / Фото Фабула

"Парижские часы" Алекса Джорджа – это книга с изящной загадочной обложкой, которая совсем недавно вышла в свет. Настоящую атмосферу города творят его жители – так разные, каждый со своей судьбой. Но сколько всего может измениться только за один день, когда пути тех, кто никогда не должен встретиться, неожиданно пересекутся? Парижской осени 1927 года есть, чем вас удивить.

"Will. Уилл" Уилл Смит и Марк Мэнсон



"Will. Уилл" Уилл Смит и Марк Мэнсон / Фото Book24

Книга "Will. Вилл" – новинка, которой еще точно нет в коллекции ваших друзей. Это история жизни известного актера, музыканта и общественного деятеля Вилла Смита. Он хотел, чтобы популярность принесла счастье не только ему, но и родным и близким. Но эти надежды не оправдались, потому что в результате постоянно приходится чем-то жертвовать. Вы познакомитесь с совсем другим Смитом – человеком, которому тоже может болеть.

"Квиддич сквозь века" Джоан Роулинг



"Квиддич сквозь века" Джоан Роулинг / Фото ababahalamaha

Возраст фанатов Гарри Поттера совершенно разный, поэтому большое иллюстрированное издание "Квиддич сквозь века" порадует едва ли не любого любителя магической вселенной Джоан Ролинг. Книга расскажет о самых известных сборных, их тайных приемчиках и особых достижениях. А проведет вас за кулисы волшебного спорта сам Альбус Дамблдор, чье предисловие ожидает уже на первых страницах.

"Поцелуй в Нью-Йорке" Кэтрин Райдер



"Поцелуй в Нью-Йорке" Кэтрин Райдер / Фото Издательство Старого Льва

Нетрудно догадаться, в каком городе вы окажетесь вместе с книгой "Поцелуй в Нью-Йорке" Кэтрин Райдер. И не когда-нибудь, а в канун Рождества, потому что именно тогда Шарлотта и Эндрю застряли в аэропорту. Оба только что разошлись со своими любимыми, оба стремятся поскорее добраться домой и наконец обрести душевное спокойствие. Но кто знает, может, судьба не издевается, а лишь подбрасывает шанс изменить жизнь к лучшему?

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"Друзья. Официальная кулинарная книга"



"Друзья. Официальная кулинарная книга" / Фото yesiwantit