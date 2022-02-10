Да-да, не удивляйтесь, вино действительно может пахнуть бензином! Почему так происходит, объясняет Сомелье в зеленых штанах.

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У какого вина может появляться запах бензина

Если вы когда-нибудь пробовали выдержанные, зрелые Рислинги из Эльзаса или Мозеля, то должны были ощутить в их аромате легкие, но удивительно интересные бензиновые ноты. Неужели виноделы добавляли в вино бензин? Или это вино держали в канистрах из-под горючего?

Нет, никто ничего подобного не делал. И вино, конечно же, не выдерживали в бензиновых канистрах. Этот необычный аромат – абсолютно естественного происхождения и является особенностью винограда сорта Рислинг.

Почему Рислинг пахнет бензином

Бензиновые ноты в вине возникают благодаря присутствию в нем химического соединения триметил-дигидронафталин, содержащегося в кожуре и мякоти винограда Рислинг. Однако аромат бензина можно ощутить лишь в зрелом, выдержанном вине из этого сорта винограда, отмечают эксперты.

Если же такие ноты вы почувствовали в молодом Рислинге, это плохой признак. Почтенному сорту винограда "вести себя" так не пристало.

Рислинг может удивить вас ароматом бензина / Фото Unsplash

Что говорят о Рислинге известные виноделы

Мишель Шапутье, владеющий винодельнями в Австралии, в Пиренеях и Португалии, считает аромат бензина неприемлемым для Рислинга.

Рислинг никогда не должен отдавать бензином. Это следствие ошибки при изготовлении вина, – убежден авторитетный винодел.

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Соглашаться с мсье Шапутье или нет – дело ваше. Выбор Сомелье в зеленых штанах – наслаждаться пикантными нотами нефти и бензина в сочетании с грушей, абрикосом, яблоком, розой и грейпфрутом, наполняющими аромат великолепного выдержанного Рислинга!